Шойгу: Учения ВМФ и ВКС РФ в дальней морской зоне станут регулярными

Проведенные в этом году в акватории Средиземного моря масштабные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил "Океанский щит" позволили отработать тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам главы российского военного ведомства подобные учения, в которых наряду с кораблями были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160, самолёты радиолокационного дозора и наведения А-50, были проведены на таком удалении от российских границ впервые. На учениях удалось отработать новейшие тактические приемы и способы действий корабельных сил и авиации. Шойгу отметил, что в ходе манёвров корабли Северного и Балтийского флотов осуществили переход на расстояние более 4,5 тыс. миль, а корабли Каспийской флотилии прошли Волго-Донским каналом и черноморскими проливами из Каспийского моря. Самолеты морской авиации совершили перелеты с северных, балтийских и крымских аэродромов на базу Хмеймим, преодолев более 5 тыс. километров.В ходе подготовки к учениям в Средиземном море была создана крупная межфлотская группировка ВМФ, способная автономно решать широкий круг задач с учётом меняющейся обстановки, напомнил Шойгу и добавил, что учения, подобные "Океанскому щиту", будут проводится ежегодно на постоянной основе.Напомним, что межвидовые учения "Океанский щит" были проведены с 1 по 8 сентября в акватории Средиземного моря. В них приняли участие 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 самолета Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.