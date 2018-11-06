Проект «Сармат». Испытания в 2019 году, серия — в 2021-м
На протяжении нескольких последних лет одной из главных тем в контексте перевооружения армии является перспективная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». Новый проект прошел ряд важнейших стадий и приблизился к проведению летно-конструкторских испытаний. Большая часть сведений о проведенных работах и планах на ближайшее будущее пока остается тайной, но в последние недели появился целый ряд новостей. Были опубликованы некоторые сведения о работах прошедших месяцев и о планах на ближайшие годы.
2 октября информагентство ТАСС опубликовало новые данные на тему дальнейших работ в рамках проекта «Сармат». Неназванный источник в оборонной промышленности сообщил агентству, что летно-конструкторские испытания перспективной ракеты начнутся в следующем 2019 году. Впрочем, эта информация носила неофициальный характер. Предприятия промышленности и военное ведомство никак не прокомментировали новые сообщения.
Источник ТАСС напомнил, что ранее в 2018 году были проведены бросковые испытания ракеты РС-28, в ходе которых отрабатывался вывод изделия их шахтной пусковой установки. Два старта завершились с положительными результатами, и потому было решено завершить первый этап испытаний. Благодаря этому специалисты получили возможность приступить к наземной отработке агрегатов ракеты. Следующим этапом работ станут летно-конструкторские испытания.
Через два дня, 4 октября, о проекте «Сармат» и его успехах напомнило министерство обороны. В пресс-релизе, посвященном Дню космических войск, упоминались успехи Государственного испытательного космодрома Плесецк, в том числе успешное проведение испытаний ракет РС-28. Минобороны указало два запуска МБР «Сармат». Впрочем, в публикации не упоминался тот факт, что это были бросковые испытания, а не полноценные полеты.
В тот же день стало известно, как российская оборонная промышленность готовится к будущему серийному производству перспективных баллистических ракет. Контракт на выпуск «Сарматов» планируется заключить с Красноярским машиностроительным заводом. После реконструкции и модернизации это предприятие сможет собирать ракеты новых моделей, а пока занимается изготовлением баллистических ракет подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева» и разгонных блоков для ракет-носителей программы «Морской старт».
Генеральный директор завода Александр Гаврилов рассказал журналистам о планах, касающихся повышения производительности. В связи с ожидаемым ростом загрузки Красноярский машиностроительный завод планирует увеличить численность работников. С начала следующего 2019 года планируется организовать работы в две и три смены. Такой подход к организации производства обеспечит выполнение всех имеющихся заказов и своевременную поставку министерству обороны различных серийных изделий.
В течение нескольких следующих недель новые сообщения о самом проекте «Сармат» и вспомогательных процессах не появлялись. В то же время, продолжалось активное обсуждение последних новостей, появившихся в начале месяца. Новые интереснейшие данные о перспективной МБР и ее будущей службе были опубликованы в самом конце месяца – 31 октября.
В последний день октября ТАСС опубликовало новые данные от анонимного источника в оборонно-промышленном комплексе. Он рассказал, что сроком окончания летно-конструкторских испытаний перспективного ракетного комплекса установлен 2021 год. Тогда же промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Наконец, в том же 2021 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный «Сарматами». Это будет один из полков 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии РВСН.
Информация о развертывании новейших межконтинентальных баллистических ракет, оглашенная источником ТАСС, выглядит крайне интересно. По его данным, первый полк, которому предстоит вооружиться ракетами РС-28, в 2021 году будет иметь в своем составе собственный командный пункт и всего две шахтные пусковые установки. В дальнейшем, уже после 2021 года, количество МБР на дежурстве будет увеличено и приведено в соответствии с требуемым штатным расписанием. Всего в составе полка будет дежурить шесть установок с ракетами.
После перевооружения 62-й ракетной дивизии изделия «Сармат» должны будут поступить и в другие соединения ракетных войск стратегического назначения. Тем не менее, какие-либо сведения на этот счет пока не поступали. Впрочем, недавно опубликованные данные позволяют предполагать, что поставка ракет другим полкам и дивизиям начнется не ранее 2022 года. На требуемое перевооружение РВСН с использованием новых ракетных комплексов уйдет не менее нескольких лет.
***
Согласно открытым источникам, решение о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса появилась в конце прошлого десятилетия. Это изделие предназначалось для постепенной замены устаревающих МБР семейства Р-36М, эксплуатация которых должна завершиться в обозримом будущем. К разработке нового проекта были привлечены ведущие предприятия ракетной отрасли. Головным исполнителем работ стал Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева (г. Миасс). Разработка ракеты завершилась в 2016 году, после чего началась подготовка к бросковым и летным испытаниям.
В 2016 году проект столкнулся с некоторыми трудностями, повлиявшими на сроки выполнения работ. Из-за проблем с подготовкой шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк, а также в связи с необходимостью проведения дополнительных наземных проверок пришлось несколько раз переносить начало бросковых испытаний. При этом сообщалось, что до конца 2017 года Красноярский машиностроительный завод должен был изготовить три изделия «Сармат» в упрощенной комплектации, предназначенные для первых тестов.
В конце декабря 2017 года на полигоне Плесецк состоялся первый бросковый пуск ракеты РС-28. Позже проведение первого старта было подтверждено официальными лицами, а кроме того, министерство обороны показало видеосъемку этих испытаний. Второй бросковый запуск состоялся 29 марта 2018 года. Согласно доступным данным, вторая ракета была оснащена двигателем первой ступени. После выхода из пусковой шахты двигатель включился и работал в течение нескольких секунд.
Согласно источнику ТАСС, проведение всего двух бросковых запусков позволило собрать весь объем необходимых данных и отказаться от следующих подобных проверок. Теперь промышленность занята подготовкой к будущим летным испытаниям, в ходе которых опытным ракетам предстоит выполнять полную полетную программу и условно поражать удаленные цели на одном из полигонов. Первый запуск такого рода должен состояться в следующем году, но точная дата пока не называлась.
Из опубликованных данных следует, что изделие РС-28 «Сармат» представляет собой трехступенчатую ракету с жидкостными двигателями, предназначенную для запуска из шахтной установки. В разное время приводились разные сведения о тактико-технических характеристиках новой ракеты. Согласно последним данным, стартовая масса изделия достигнет 200 т. Забрасываемый вес определен в 10 т. Дальность полета будет превышать 11 тыс. км. Параметры точности, как ожидается, должны зависеть от типа боевого оснащения. По разным оценкам и данным, «Сармат» сможет нести оружие разных типов с отличающимися возможностями.
Прежде всего, ракеты РС-28 будут комплектоваться разделяющимися головными частями с боевыми блоками индивидуального наведения. При этом упоминалась возможность применения маневрирующих блоков. Особый интерес представляет перспективный гиперзвуковой летательный аппарат Ю-71 / 15Ю71 / 4202 / «Авангард», оснащенный боезарядом. Применение такого боевого оснащения позволяет нарастить дальность доставки боевой части, а также довести до минимума или вообще исключить вероятность своевременного обнаружения и перехвата средствами противоракетной обороны.
По известным данным, перспективная тяжелая МБР «Сармат» предназначается для замены устаревших изделий своего класса. Под замену пойдут ракеты семейства Р-36М и изделия УР-100Н УТТХ. Согласно открытым источникам, в настоящее время на дежурстве находится порядка 75 ракет этих типов, эксплуатируемых тремя соединениями РВСН. Все это позволяет представить необходимое количество перспективных ракет, а также определить возможные места их службы.
Помимо вопросов замены существующих вооружений при составлении планов по развертыванию РС-28 российскому командованию придется учитывать условия актуальных международных соглашений. Действующий договор СНВ-III накладывает ограничения на количество развернутых носителей и ядерных боевых блоков. В связи с этим военному и политическому руководству страны предстоит определить, какой будет доля новых ракет и их полезной нагрузки в общей численности стратегических ядерных сил.
Можно отметить, что в результате замены устаревших ракет новыми РС-28 в пропорции «один к одному» последние будут составлять почти 11% всех носителей в составе СЯС. Согласно некоторым оценкам, «Сармат» может нести до десяти боевых блоков. В такой конфигурации новые ракеты смогут доставлять почти половину от всех допустимых к развертыванию боевых блоков. Очевидно, что подобная роль МБР «Сармат» может привести к тем или иным проблемам, и потому стоит ожидать, что перспективные комплексы будут развертываться в меньших количествах и с иной боевой нагрузкой.
***
Необходимо напомнить, что серийное производство перспективной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» должно стартовать только в 2021 году, а полное перевооружение одного из полков РВСН удастся завершить только годом позже. Полный отказ от устаревших УР-100Н УТТХ и Р-36М в пользу современных изделий займет несколько лет и может продолжаться до второй половины двадцатых годов.
Таким образом, вопросы развертывания и количества требуемых ракет пока являются делом отдаленного будущего. На данный момент актуальными являются задачи подготовки и проведения летно-конструкторских испытаний, по результатам которых «Сармат» сможет поступить на вооружение. Согласно последним сообщениям, необходимые проверки начнутся в следующем году и могут продолжаться до 2021-го.
Не так давно утверждалось, что успешное проведение двух бросковых испытаний позволило отказаться от новых пусков такого рода. Кроме того, такое завершение первых тестов может быть поводом для оптимизма. Оно показывает, что проект идет в соответствии с графиком и без особых проблем. Остается надеяться, что новые этапы проекта «Сармат» тоже пройдут без затруднений, и благодаря этому РВСН смогут вовремя получить новое оружие с особыми возможностями.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://iz.ru/
https://rg.ru/
https://vz.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
2 октября информагентство ТАСС опубликовало новые данные на тему дальнейших работ в рамках проекта «Сармат». Неназванный источник в оборонной промышленности сообщил агентству, что летно-конструкторские испытания перспективной ракеты начнутся в следующем 2019 году. Впрочем, эта информация носила неофициальный характер. Предприятия промышленности и военное ведомство никак не прокомментировали новые сообщения.
Источник ТАСС напомнил, что ранее в 2018 году были проведены бросковые испытания ракеты РС-28, в ходе которых отрабатывался вывод изделия их шахтной пусковой установки. Два старта завершились с положительными результатами, и потому было решено завершить первый этап испытаний. Благодаря этому специалисты получили возможность приступить к наземной отработке агрегатов ракеты. Следующим этапом работ станут летно-конструкторские испытания.
Через два дня, 4 октября, о проекте «Сармат» и его успехах напомнило министерство обороны. В пресс-релизе, посвященном Дню космических войск, упоминались успехи Государственного испытательного космодрома Плесецк, в том числе успешное проведение испытаний ракет РС-28. Минобороны указало два запуска МБР «Сармат». Впрочем, в публикации не упоминался тот факт, что это были бросковые испытания, а не полноценные полеты.
В тот же день стало известно, как российская оборонная промышленность готовится к будущему серийному производству перспективных баллистических ракет. Контракт на выпуск «Сарматов» планируется заключить с Красноярским машиностроительным заводом. После реконструкции и модернизации это предприятие сможет собирать ракеты новых моделей, а пока занимается изготовлением баллистических ракет подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева» и разгонных блоков для ракет-носителей программы «Морской старт».
Генеральный директор завода Александр Гаврилов рассказал журналистам о планах, касающихся повышения производительности. В связи с ожидаемым ростом загрузки Красноярский машиностроительный завод планирует увеличить численность работников. С начала следующего 2019 года планируется организовать работы в две и три смены. Такой подход к организации производства обеспечит выполнение всех имеющихся заказов и своевременную поставку министерству обороны различных серийных изделий.
В течение нескольких следующих недель новые сообщения о самом проекте «Сармат» и вспомогательных процессах не появлялись. В то же время, продолжалось активное обсуждение последних новостей, появившихся в начале месяца. Новые интереснейшие данные о перспективной МБР и ее будущей службе были опубликованы в самом конце месяца – 31 октября.
В последний день октября ТАСС опубликовало новые данные от анонимного источника в оборонно-промышленном комплексе. Он рассказал, что сроком окончания летно-конструкторских испытаний перспективного ракетного комплекса установлен 2021 год. Тогда же промышленность должна будет освоить серийное производство нового оружия и сопутствующих систем. Наконец, в том же 2021 году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный «Сарматами». Это будет один из полков 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии РВСН.
Информация о развертывании новейших межконтинентальных баллистических ракет, оглашенная источником ТАСС, выглядит крайне интересно. По его данным, первый полк, которому предстоит вооружиться ракетами РС-28, в 2021 году будет иметь в своем составе собственный командный пункт и всего две шахтные пусковые установки. В дальнейшем, уже после 2021 года, количество МБР на дежурстве будет увеличено и приведено в соответствии с требуемым штатным расписанием. Всего в составе полка будет дежурить шесть установок с ракетами.
После перевооружения 62-й ракетной дивизии изделия «Сармат» должны будут поступить и в другие соединения ракетных войск стратегического назначения. Тем не менее, какие-либо сведения на этот счет пока не поступали. Впрочем, недавно опубликованные данные позволяют предполагать, что поставка ракет другим полкам и дивизиям начнется не ранее 2022 года. На требуемое перевооружение РВСН с использованием новых ракетных комплексов уйдет не менее нескольких лет.
***
Согласно открытым источникам, решение о разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса появилась в конце прошлого десятилетия. Это изделие предназначалось для постепенной замены устаревающих МБР семейства Р-36М, эксплуатация которых должна завершиться в обозримом будущем. К разработке нового проекта были привлечены ведущие предприятия ракетной отрасли. Головным исполнителем работ стал Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева (г. Миасс). Разработка ракеты завершилась в 2016 году, после чего началась подготовка к бросковым и летным испытаниям.
В 2016 году проект столкнулся с некоторыми трудностями, повлиявшими на сроки выполнения работ. Из-за проблем с подготовкой шахтной пусковой установки на космодроме Плесецк, а также в связи с необходимостью проведения дополнительных наземных проверок пришлось несколько раз переносить начало бросковых испытаний. При этом сообщалось, что до конца 2017 года Красноярский машиностроительный завод должен был изготовить три изделия «Сармат» в упрощенной комплектации, предназначенные для первых тестов.
В конце декабря 2017 года на полигоне Плесецк состоялся первый бросковый пуск ракеты РС-28. Позже проведение первого старта было подтверждено официальными лицами, а кроме того, министерство обороны показало видеосъемку этих испытаний. Второй бросковый запуск состоялся 29 марта 2018 года. Согласно доступным данным, вторая ракета была оснащена двигателем первой ступени. После выхода из пусковой шахты двигатель включился и работал в течение нескольких секунд.
Согласно источнику ТАСС, проведение всего двух бросковых запусков позволило собрать весь объем необходимых данных и отказаться от следующих подобных проверок. Теперь промышленность занята подготовкой к будущим летным испытаниям, в ходе которых опытным ракетам предстоит выполнять полную полетную программу и условно поражать удаленные цели на одном из полигонов. Первый запуск такого рода должен состояться в следующем году, но точная дата пока не называлась.
Из опубликованных данных следует, что изделие РС-28 «Сармат» представляет собой трехступенчатую ракету с жидкостными двигателями, предназначенную для запуска из шахтной установки. В разное время приводились разные сведения о тактико-технических характеристиках новой ракеты. Согласно последним данным, стартовая масса изделия достигнет 200 т. Забрасываемый вес определен в 10 т. Дальность полета будет превышать 11 тыс. км. Параметры точности, как ожидается, должны зависеть от типа боевого оснащения. По разным оценкам и данным, «Сармат» сможет нести оружие разных типов с отличающимися возможностями.
Прежде всего, ракеты РС-28 будут комплектоваться разделяющимися головными частями с боевыми блоками индивидуального наведения. При этом упоминалась возможность применения маневрирующих блоков. Особый интерес представляет перспективный гиперзвуковой летательный аппарат Ю-71 / 15Ю71 / 4202 / «Авангард», оснащенный боезарядом. Применение такого боевого оснащения позволяет нарастить дальность доставки боевой части, а также довести до минимума или вообще исключить вероятность своевременного обнаружения и перехвата средствами противоракетной обороны.
По известным данным, перспективная тяжелая МБР «Сармат» предназначается для замены устаревших изделий своего класса. Под замену пойдут ракеты семейства Р-36М и изделия УР-100Н УТТХ. Согласно открытым источникам, в настоящее время на дежурстве находится порядка 75 ракет этих типов, эксплуатируемых тремя соединениями РВСН. Все это позволяет представить необходимое количество перспективных ракет, а также определить возможные места их службы.
Помимо вопросов замены существующих вооружений при составлении планов по развертыванию РС-28 российскому командованию придется учитывать условия актуальных международных соглашений. Действующий договор СНВ-III накладывает ограничения на количество развернутых носителей и ядерных боевых блоков. В связи с этим военному и политическому руководству страны предстоит определить, какой будет доля новых ракет и их полезной нагрузки в общей численности стратегических ядерных сил.
Можно отметить, что в результате замены устаревших ракет новыми РС-28 в пропорции «один к одному» последние будут составлять почти 11% всех носителей в составе СЯС. Согласно некоторым оценкам, «Сармат» может нести до десяти боевых блоков. В такой конфигурации новые ракеты смогут доставлять почти половину от всех допустимых к развертыванию боевых блоков. Очевидно, что подобная роль МБР «Сармат» может привести к тем или иным проблемам, и потому стоит ожидать, что перспективные комплексы будут развертываться в меньших количествах и с иной боевой нагрузкой.
***
Необходимо напомнить, что серийное производство перспективной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» должно стартовать только в 2021 году, а полное перевооружение одного из полков РВСН удастся завершить только годом позже. Полный отказ от устаревших УР-100Н УТТХ и Р-36М в пользу современных изделий займет несколько лет и может продолжаться до второй половины двадцатых годов.
Таким образом, вопросы развертывания и количества требуемых ракет пока являются делом отдаленного будущего. На данный момент актуальными являются задачи подготовки и проведения летно-конструкторских испытаний, по результатам которых «Сармат» сможет поступить на вооружение. Согласно последним сообщениям, необходимые проверки начнутся в следующем году и могут продолжаться до 2021-го.
Не так давно утверждалось, что успешное проведение двух бросковых испытаний позволило отказаться от новых пусков такого рода. Кроме того, такое завершение первых тестов может быть поводом для оптимизма. Оно показывает, что проект идет в соответствии с графиком и без особых проблем. Остается надеяться, что новые этапы проекта «Сармат» тоже пройдут без затруднений, и благодаря этому РВСН смогут вовремя получить новое оружие с особыми возможностями.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://iz.ru/
https://rg.ru/
https://vz.ru/
https://tvzvezda.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ