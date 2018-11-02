F-35B прошёл испытания в качестве разведчика
Американские военные специалисты впервые протестировали функцию Link 16 DAC (Digital Air Control) системы SSDS (Ship Self Defense System), с помощью которой обеспечили передачу информации в автоматическом режиме с истребителя пятого поколения F-35B Lightning II (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) на УДК американских ВМС Wasp.
Согласно сообщению компании Raytheon, система обеспечивает «беспроводной обмен данными между надводными кораблями и самолетами, повышая эффективность миссии и взаимодействия за счет расширения осведомленности об обстановке».
Передаваемая информация может включать сведения об обнаружении цели, о статусе каждого члена группы, о техническом состоянии воздушного аппарата (исправность основных систем, уровень топлива, запас оружия и пр.).
По словам одного из испытателей SSDS, информация с разных точек позволяет более детально увидеть театр боевых действий. «Теперь у нас имеется возможность связывать воедино наши датчики и оружие с моря и воздуха. Система обеспечивает высокий уровень оперативной совместимости и обороноспособности, который ранее не был доступен экспедиционному флоту», – добавил он.
Отмечается, что при проведении разведки F-35B будет сохранять малозаметность до окончания своей миссии, то есть применять оружия он не будет. Самолету достаточно предать информацию, тогда как задача нанесения удара будет переложена системой на другие самолеты и корабли.
В настоящее время в систему SSDS интегрированы корабли типов LSD, LPD, CVN, LHA и LHD.
Напомним, многофункциональные истребители F-35 Lightning II разработаны и выпускаются с 2001 года корпорацией Lockheed Martin. Самолет представлен в 3 вариантах: A (для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
Согласно сообщению компании Raytheon, система обеспечивает «беспроводной обмен данными между надводными кораблями и самолетами, повышая эффективность миссии и взаимодействия за счет расширения осведомленности об обстановке».
Передаваемая информация может включать сведения об обнаружении цели, о статусе каждого члена группы, о техническом состоянии воздушного аппарата (исправность основных систем, уровень топлива, запас оружия и пр.).
По словам одного из испытателей SSDS, информация с разных точек позволяет более детально увидеть театр боевых действий. «Теперь у нас имеется возможность связывать воедино наши датчики и оружие с моря и воздуха. Система обеспечивает высокий уровень оперативной совместимости и обороноспособности, который ранее не был доступен экспедиционному флоту», – добавил он.
Отмечается, что при проведении разведки F-35B будет сохранять малозаметность до окончания своей миссии, то есть применять оружия он не будет. Самолету достаточно предать информацию, тогда как задача нанесения удара будет переложена системой на другие самолеты и корабли.
В настоящее время в систему SSDS интегрированы корабли типов LSD, LPD, CVN, LHA и LHD.
Напомним, многофункциональные истребители F-35 Lightning II разработаны и выпускаются с 2001 года корпорацией Lockheed Martin. Самолет представлен в 3 вариантах: A (для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
- Использованы фотографии:
- US NAVY