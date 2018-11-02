Танки некуда девать? В Латвии не знают, что делать с бронетехникой

У национальных вооруженных сил Латвии (НВС) возникла проблема, откуда и не ждали. Министерство национальной обороны не знает, что делать с имеющимися в вооруженных силах тремя танками советского производства, пишет латвийское издание Delfi со ссылкой на военное ведомство.Как сообщает издание, у латвийского военного ведомства возник вопрос, как в дальнейшем использовать имеющиеся в наличии национальных вооруженных сил три танка почти полувековой давности выпуска советского производства. Данные три Т-55 были подарены Латвии Чехией из наличия чешской армии еще в 2000 году, когда прибалтийская страна еще не входила в Североатлантический альянс. Ранее размещенные на Адажской базе данные танки использовались на полигоне в ходе тактических учений латвийских пехотинцев для того, чтобы показать "танковые атаки" и подготовить их для действий в условиях применения тяжелой боевой техники на поле боя. При этом сами танки не открывали огонь и по ним также не стреляли. В настоящее время танки для учений уже не используются и возник вопрос, что с ними делать дальше.Сообщается, что Латвия остается одной из прибалтийских стран, имеющей на своем вооружении три танка. При этом до 2015 года кроме трех Т-55 в вооруженных силах Латвии больше тяжелой бронетехники не было, пока Британия не передала б/у транспортеры и самоходные гаубицы. Вся техника закуплена из наличия британской армии, на новую средств не хватает.