Рособоронэкспорт заявил о рекордных показателях
«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) добился в 2018 году рекордных показателей, сообщает пресс-служба компании.
Сегодня портфель заказов компании превышает $50 млрд., а суммарный объем поставок за 18 лет ее существования превысил $150 млрд. В текущем году «Рособоронэкспорт» принял участие в 16 международных выставках, еще 6 предстоят до конца года.
Несмотря на жесткую конкурентную борьбу, компания продолжает укреплять свои позиции.
Совсем недавно был заключен крупнейший за всю историю «Рособоронэкспорта» контракт на поставку Индии зенитных систем С-400. В 2018 году осуществлены поставки вооружений и техники более чем в 40 стран мира, подписано 1100 на сумму около $19 млрд., что на четверть превышает аналогичный показатель за весь 2017 год, рассказал гендиректор компании Александр Михеев.
Эта статистика, по его словам, говорит о том, что качество российской военной продукции и подтвержденные характеристики стали определяющим фактором для зарубежных партнеров.
В этом году «Рособоронэкспорт» расширил каталог вооружений и активно продвигает несколько новых образцов, среди которых ЗРК «Тор-Э2» и «Викинг», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», корабли «Сарсар» и «Каракурт», заправщик Ил-78МК-90А и транспортник Ил-76МД-90А(Э), говорится в релизе.
В пресс-службе также напомнили, что 4 ноября АО «Рособоронэкспорт» отметит очередную годовщину со дня образования. Компания была основана в 2000 году указом президента России.
Сегодня портфель заказов компании превышает $50 млрд., а суммарный объем поставок за 18 лет ее существования превысил $150 млрд. В текущем году «Рособоронэкспорт» принял участие в 16 международных выставках, еще 6 предстоят до конца года.
Несмотря на жесткую конкурентную борьбу, компания продолжает укреплять свои позиции.
Совсем недавно был заключен крупнейший за всю историю «Рособоронэкспорта» контракт на поставку Индии зенитных систем С-400. В 2018 году осуществлены поставки вооружений и техники более чем в 40 стран мира, подписано 1100 на сумму около $19 млрд., что на четверть превышает аналогичный показатель за весь 2017 год, рассказал гендиректор компании Александр Михеев.
Эта статистика, по его словам, говорит о том, что качество российской военной продукции и подтвержденные характеристики стали определяющим фактором для зарубежных партнеров.
В этом году «Рособоронэкспорт» расширил каталог вооружений и активно продвигает несколько новых образцов, среди которых ЗРК «Тор-Э2» и «Викинг», легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1», корабли «Сарсар» и «Каракурт», заправщик Ил-78МК-90А и транспортник Ил-76МД-90А(Э), говорится в релизе.
В пресс-службе также напомнили, что 4 ноября АО «Рособоронэкспорт» отметит очередную годовщину со дня образования. Компания была основана в 2000 году указом президента России.
- Использованы фотографии:
- АО "Рособоронэкспорт", http://roe.ru