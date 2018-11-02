Китай испытал вооружение беспилотного вертолёта AV500W
В конце октября в китайской провинции Цинхай проведены испытания системы вооружения БЛА вертолетного типа AV500W (код U8EW), сообщает блог dambiev.
Выпущенная и вертолета ракета класса «воздух-земля» поразила мишень с расстояния 4,5 км.
Беспилотник вертолетного типа AV-500 разработан корпорацией AVIC в двух вариантах. Первый – для выполнения задач разведывательного характера, в том числе для наблюдательных (мониторинговых) полетов, осуществления поисковых миссий, аэросъемки, контроля пожарной безопасности, перевозки небольших грузов и т.п.
Второй вариант – ударный (добавление к обозначению буквы «W» обозначает вооруженную версию).
Максимальная взлетная масса AV500(W) – 470 кг, длина –7 м, крейсерская скорость – 170 км/час, радиус действия – до 200 км. Беспилотник может подниматься на высоту до 4 км, время нахождения в воздухе – 4 часа (разведывательная версия – 8 часов). Полезная нагрузка – 160 кг.
AV500W вооружается четырьмя ракетами «воздух-земля» с радиолокационным наведением, либо управляемыми бомбами с лазерным наведением весом 6 и 10 кг, либо пулеметом. Дальность поражения ракетами – до 5 км.
Разведывательная версия оснащается оптико-электронной станцией наблюдения на гиростабилизированном подвесе, которая снабжена системой распознавания и сопровождения целей, локатором с синтезированной апертурой (на внешней подвеске), а также системой ретрансляции данных.
Выпущенная и вертолета ракета класса «воздух-земля» поразила мишень с расстояния 4,5 км.
Беспилотник вертолетного типа AV-500 разработан корпорацией AVIC в двух вариантах. Первый – для выполнения задач разведывательного характера, в том числе для наблюдательных (мониторинговых) полетов, осуществления поисковых миссий, аэросъемки, контроля пожарной безопасности, перевозки небольших грузов и т.п.
Второй вариант – ударный (добавление к обозначению буквы «W» обозначает вооруженную версию).
Максимальная взлетная масса AV500(W) – 470 кг, длина –7 м, крейсерская скорость – 170 км/час, радиус действия – до 200 км. Беспилотник может подниматься на высоту до 4 км, время нахождения в воздухе – 4 часа (разведывательная версия – 8 часов). Полезная нагрузка – 160 кг.
AV500W вооружается четырьмя ракетами «воздух-земля» с радиолокационным наведением, либо управляемыми бомбами с лазерным наведением весом 6 и 10 кг, либо пулеметом. Дальность поражения ракетами – до 5 км.
Разведывательная версия оснащается оптико-электронной станцией наблюдения на гиростабилизированном подвесе, которая снабжена системой распознавания и сопровождения целей, локатором с синтезированной апертурой (на внешней подвеске), а также системой ретрансляции данных.
- Использованы фотографии:
- https://dambiev.livejournal.com