NI: Т-90 - лучший танк в мире, но как русские делают это?

Авторы небезызвестного американского издания The National Interest, не раз восхвалявшие американское вооружение и высказывающиеся в негативном ключе о российском, заявили, что российские танки Т-90 являются "самыми опасными в мире".По мнению автором материала о российском танке, Т-90 демонстрирует "настоящие чудеса живучести" и может воевать практически в любых условиях. Как пример они приводят войну в Ираке, где российский танк, в отличии от американских машин, отлично показывает себя на поле боя. Иракская армия, на вооружении которой стояли американские "Абрамсы", не смогла отбить от террористов Мосул, применение же российских танков могло повернуть ситуацию в другую сторону, заявляют они.Издание пишет, что российские Т-90, вооруженные "массивной броней с динамической защитой" достойно противостоят даже самым современным противотанковым средствам, тогда как американские и немецкие танки "горят как спички" даже от незначительных, как казалось, повреждений.В заключении авторы материала пишут, что они вынуждены признать то, что только России удается создавать танки, которые каким-то непостижимым образом работают безотказно в любых условиях. Как это удается российским инженерам в издании не знают, но признают, что факт есть факт - русские танки самые живучие танки в мире.