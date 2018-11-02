Иран: А давайте проверим ядерную программу Израиля

Внешняя разведка Израиля направила в Данию дезинформацию о том, что некие граждане Ирана в этой стране готовы устранить главаря сепаратистской группировки «Арабское движение за освобождение Ахваза».

Очень спокойно американские издания сообщили о том, что Белый дом сдал назад в плане своих обещаний обложить Иран новыми, ещё более жёсткими, санкциями. Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он "раздавит" экономику Ирана экономическими ограничениями, главным из которых будет блокирование иранского экспорта углеводородов.Теперь выясняется (об этом сообщает Bloomberg), что США освобождают о санкционных угроз восемь стран, импортирующих иранскую нефть. В частности, речь идёт о таких странах как Япония, Индия, Южная Корея и несколько стран Юго-Восточной и Центральной Азии. Причина в том, что до недавнего времени имел место существенный рост цен на нефть, связанный в том числе и с заявлениями Трампа заблокировать иранский экспорт.Сегодня рассматривается возможность не наказывать и европейские страны, подписывающие контракты на поставку иранской нефти.На этом фоне президент Ирана Хасан Роухани в статье, опубликованной британской Financial Times, призвал европейцев не отказываться от сотрудничества с Ираном в качестве противодействия вашингтонской политике принятия односторонних решений. По словам Роухани, европейцам пора продемонстрировать свою реальную независимость и готовность защищать свои, в том числе экономические, интересы.Тем временем в Иране назвали государство, которое сегодня остаётся фактически единственным - готовым поддерживать США не только в плане выхода из ядерного соглашения, но и в вопросе оказания санкционного давления на Тегеран. Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Моссад делал ранее и продолжает делать сейчас всё для того, чтобы ранее достигнутое огромным трудом целого ряда стран мира соглашение было расторгнуто. Зариф привёл несколько примеров действий израильских разведслужб по дискредитации иранской власти.Глава МИД Ирана:Напомним, что эта группировка взяла на себя ответственность за недавний теракт на военном параде, и главарь этой группировки находится в ЕС, а именно - в Дании.По словам Зарифа, вброшена эта дезинформация с той единственной целью, чтобы заставить европейцев считать Иран корнем зла не только на Ближнем Востоке, но и во всём мире. Как следствие, направить европейцев на путь поддержки инициативы США по выходу из ядерной сделки и на свёртывания торгово-экономических отношений с Тегераном.При этом в Иране напомнили, что тем же европейцам пора назвать вещи своими именами и признать ядерный статус Израиля, который тот тщательно скрывает и который нарушает комплекс мер о нераспространении. Для признания этого статуса Иран и раньше предлагал осуществить мониторинг военных объектов на израильской территории, где хранится израильский ядерный арсенал. Это уже не первая инициатива подобного рода, на которую в мире не реагируют, предпочитая осуществлять проверки исключительно иранских объектов.