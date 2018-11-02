Начало конца: Турция может вскоре покинуть НАТО?
После того, как Анкара закупила российские комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 «Триумф», пошли разговоры о дальнейшем присутствии турецкой армии в рядах НАТО. Понятно, что США оказывали беспрецедентное давление на Турцию в вопросе закупок оружия производства ВПК РФ, тем не менее, Пентагон не хотел бы, чтобы Эрдоган вывел свою страну за рамки Североатлантического Альянса.
Последнее время Белый дом ведёт экономические или торговые войны с десятками стран мира, включая и своих исторических партнёров из Старого света или с Ближнего Востока. Россия с 2014 года находится под экономическими санкциями со стороны США. Вашингтон ввел многомиллиардные торговые пошлины против Китая. Даже на Евросоюз Штаты пытаются давить по поводу реализации проекта «Северный поток-2» в надежде вытеснить российский газ с европейского рынка энергоносителей, заменив его американским СПГ.
Неудивительно, что на этом фоне даже Турция попала под американскую раздачу. Вашингтон корил Анкару не только за российские С-400, но и за активное сотрудничество турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным и иранским главой Хасаном Роухани. Соединенные Штаты высказались за то, что США и ЕС для Турции лучше, чем Россия и Иран, хотя, исходя из последних мировых тенденций, этот пункт международной геополитики выглядит крайне сомнительно.
Понятно, что на фоне всех событий последнего времени в Брюсселе заволновались по поводу того, что турки реально могут прекратить своё участие в НАТО: Анкара дружит с Москвой, российские «Триумфы» защищают турецкое небо, а российские туристы отдыхают в Анталии с большим удовольствием. Так зачем Турции, в таком случае, платить нешуточные членские взносы за коллективную оборону стран Североатлантического альянса при учёте того, что главным врагом альянс называет Россию?
При этом если Турция действительно выйдет из этого военно-политического блока, то это создаст прецедент, который может стать отправной точкой процесса натовского распада. В Европе уже были разговоры о выходе из НАТО таких стран как Франция и Германия, о создании альтернативного военного союза Еврозоны, единой европейской армии. А это уже выглядит не как возможность единичного "бегства" одной страны из НАТО, а как тренд, обозначающий начало конца этой агрессивной военной организации, которая в случае с попыткой переворота в Турции не готова защищать тех, кто находится в её составе.
Последнее время Белый дом ведёт экономические или торговые войны с десятками стран мира, включая и своих исторических партнёров из Старого света или с Ближнего Востока. Россия с 2014 года находится под экономическими санкциями со стороны США. Вашингтон ввел многомиллиардные торговые пошлины против Китая. Даже на Евросоюз Штаты пытаются давить по поводу реализации проекта «Северный поток-2» в надежде вытеснить российский газ с европейского рынка энергоносителей, заменив его американским СПГ.
Неудивительно, что на этом фоне даже Турция попала под американскую раздачу. Вашингтон корил Анкару не только за российские С-400, но и за активное сотрудничество турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным и иранским главой Хасаном Роухани. Соединенные Штаты высказались за то, что США и ЕС для Турции лучше, чем Россия и Иран, хотя, исходя из последних мировых тенденций, этот пункт международной геополитики выглядит крайне сомнительно.
Понятно, что на фоне всех событий последнего времени в Брюсселе заволновались по поводу того, что турки реально могут прекратить своё участие в НАТО: Анкара дружит с Москвой, российские «Триумфы» защищают турецкое небо, а российские туристы отдыхают в Анталии с большим удовольствием. Так зачем Турции, в таком случае, платить нешуточные членские взносы за коллективную оборону стран Североатлантического альянса при учёте того, что главным врагом альянс называет Россию?
При этом если Турция действительно выйдет из этого военно-политического блока, то это создаст прецедент, который может стать отправной точкой процесса натовского распада. В Европе уже были разговоры о выходе из НАТО таких стран как Франция и Германия, о создании альтернативного военного союза Еврозоны, единой европейской армии. А это уже выглядит не как возможность единичного "бегства" одной страны из НАТО, а как тренд, обозначающий начало конца этой агрессивной военной организации, которая в случае с попыткой переворота в Турции не готова защищать тех, кто находится в её составе.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://topwar.ru/139187-ssha-turciya-pereocenka-prioritetov-v-sirii-ili-vremennoe-nedoponimanie-soyuznikov.html