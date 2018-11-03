Кедми: Моряков РФ киевские пираты 7 месяцев держали в плену, а вы радуетесь

На Украине сегодня ситуация примерно как в Германии 1933-го года. До прихода Гитлера к власти и после. Штурмовики правят бал на улице. Полиция им сочувственно помогает. В каждом городе есть штурмовые отряды. Только если в Германии они принадлежали одной партии, тут у каждого атамана свой штурмовой отряд.

Вот вы сказали о семи моряках, которых освободили. Чему вы радуетесь? Семьи должны радоваться. А вы чему радуетесь? Бандитское государство пиратскими методами похитило ваше судно, ваших граждан, и вы 7 месяцев с пиратами что делали? Торговались... С пиратами торгуются?

Известный израильский эксперт Яков Кедми поразился тем, что у кого ещё вызывает удивление демонстрация нацистской символики на Украине, шествия с факелами, прославления военных преступников. В эфире у Владимира Соловьёва Кедми отметил, что на самом деле историческая связь давно прослеживается. Эксперт напомнил собравшимся и телезрителям о том, что украинские националисты в своё время творили такое, что даже у немцев, вошедших во Львов, волосы вставали дыбом.Кедми:По словам Якова Кедми, всех этих украинских штурмовиков объединяет одно: силой подавлять всех, кто им не нравится.Израильский эксперт отмечает, что ничего на Украине не изменится, пока всю политику определяет «гауляйтер Волкер».Кедми:По словам Кедми, страна, которая хочет, чтобы к ней относились как к великой стране, не может и не должна торговаться с пиратами и преступниками. Страна не должна позволять издеваться над своими гражданами.Полная версия выступления Якова Кедми в эфире ТК «Россия 1»: