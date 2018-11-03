О России и русских стали меньше шутить?

Юмор всегда был и продолжает оставаться тем зеркалом, в котором лучше всего отражаются самые острые проблемы и страны, и мира в целом.Все помнят анекдоты про плачевное состояние российских дорог, про наши отечественные автомобили и сам автопром, про «доблестных» сотрудников ДПС. Эти темы в течение продолжительного времени давали пищу для российского шоу-бизнеса.Однако не заметили, что некоторые из этих, казалось бы, злободневных тем исчезли из юмористического репертуара.Авторы YouTube-канала «Время – вперёд» решили выяснить, почему это произошло, и почему шутить про Россию больше не получается.Так, российский автопром, который всегда был объектом для шуток, сегодня демонстрирует хорошие продажи, как в России, так и за рубежом даже в условиях жёсткой конкуренции с автомобилями корейского производства. А спрос на новую российскую маркууже превысил производственные возможности, и сейчас идёт поиск площадки, где будет выпускаться этот автомобиль.Подобные успехи можно увидеть и в развитии технической сферы, плачевное состояние которой также давало многочисленные поводы для шуток.Разработка первого в России турбовентиляторного двигателя ПД-14 , выпуск отечественного высокопроизводительного сервера «Эльбрус 804 1U» на базе отечественной операционной системы «Эльбрус», строительство Россией первой атомной электростанции в Узбекистане, Крымский мост и многое другое, – всё это уменьшает число поводов для шуток о "русских-недотёпах".Тем не менее, находятся юмористы, пытающиеся заработать на провокациях, не задумываясь о нравственной составляющей. Об этом - в ролике «Почему шутить про Россию больше не получается».