СМИ: Контакты архангельского террориста привели в московскую квартиру
Расследование уголовного дела о совершении террористического акта в здании управления ФСБ Архангельска позволило выйти в том числе на «московский след». Сотрудники спецслужб выяснили, что у архангельского подрывника был "знакомый", который готовился к совершению террористического акта в столице. Знакомство было совершено через соцсети.
На портале «Лента.ру» сообщается, что по месту проживание этого человека (а это 16-летний учащийся) обнаружено самодельное взрывное устройство, которое уже было готово к использованию.
На подростка оперативники вышли, исследуя контакты архангельского подрывника в социальных сетях. Один из контактов и привёл в Москву – в столичный район Южное Тушино.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пришли к подростку для проведения беседы по поводу его интернет-контактов с человеком, осуществившим теракт в Архангельске. И в его комнате, как заявлено, был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Подтвердилось ли то, что это действительно взрывное устройство, или нет, - не сообщается.
При этом заявлено, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что в квартире также были обнаружены многочисленное оборудование для осуществления химических опытов, книги по химии. Парень имел многочисленных грамоты за победы в предметных олимпиадах по этой дисциплине. По некоторым данным, он уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Официального подтверждения этих сведений пока нет.
Напомним, что на неделе 17-летний житель Архангельска совершил подрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам исполнитель теракта погиб. Пострадали двое сотрудников ФСБ. По некоторым данным, подросток имел связи с радикальными движениями, не скрывал своих взглядов, проявляя активность в социальных сетях.
На портале «Лента.ру» сообщается, что по месту проживание этого человека (а это 16-летний учащийся) обнаружено самодельное взрывное устройство, которое уже было готово к использованию.
На подростка оперативники вышли, исследуя контакты архангельского подрывника в социальных сетях. Один из контактов и привёл в Москву – в столичный район Южное Тушино.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пришли к подростку для проведения беседы по поводу его интернет-контактов с человеком, осуществившим теракт в Архангельске. И в его комнате, как заявлено, был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Подтвердилось ли то, что это действительно взрывное устройство, или нет, - не сообщается.
При этом заявлено, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отмечается, что в квартире также были обнаружены многочисленное оборудование для осуществления химических опытов, книги по химии. Парень имел многочисленных грамоты за победы в предметных олимпиадах по этой дисциплине. По некоторым данным, он уже попадал в поле зрения правоохранителей.
Официального подтверждения этих сведений пока нет.
Напомним, что на неделе 17-летний житель Архангельска совершил подрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Сам исполнитель теракта погиб. Пострадали двое сотрудников ФСБ. По некоторым данным, подросток имел связи с радикальными движениями, не скрывал своих взглядов, проявляя активность в социальных сетях.
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