Президент предложил вернуть военной разведке букву "Р" - ГРУ

Главное разведывательное управление. Надо бы восстановить.

Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа.

Так было всегда и везде на протяжении веков.

Президент России поздравил ветеранов и сотрудников военной разведки с наступающим 100-летним юбилеем ведомства. При этом Владимир Путин отметил, что сегодняшнее название ведомства выглядит лично для него несколько непривычно. По словам Путина, слово «главное» есть, слово «управление» тоже есть, но «куда-то подевалось слово «разведывательное».Президент России:Это предложение президента РФ собравшиеся в зале встретили аплодисментами.Напомним, что букву «Р» в названии ГРУ потеряло в 2010 году в результате реформаторских потуг, которые не обошли стороной и это ведомство. Несмотря на это, на Западе, как известно, Главное управление Генерального штаба ВС РФ продолжают называть именно ГРУ. Особенно полюбилась эта аббревиатура британскому правительству во главе с Терезой Мэй.Президент России поздравил всех действующих сотрудников Главного управления, а также ветеранов ведомства, отметив, насколько важна их служба с точки зрения решения задач по обеспечению безопасности.Владимир Путин:Президент добавил, что разведка является важнейшей составляющей военного дела.Глава государства: