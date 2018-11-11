Баллистическая ракета дальнего действия Р-1

Ракета Р-1 на транспортной тележке. Фото Минобороны РФ / mil.ru

Транспортировка опытной ракеты Р-1 (по другим данным, A-4 советской сборки). Фото РКК Энергия / energia.ru

В процессе доставки ракеты к стартовому столу. Фото РКК Энергия / energia.ru

Хвостовой отсек ракеты на статических испытаниях. Фото ЦНИИМАШ / tsniimash.ru

Ракета Р-1 во время подготовки к запуску. Фото Dogswar.ru