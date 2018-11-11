Баллистическая ракета дальнего действия Р-1
На вооружении ракетных войск стратегического назначения состоят уникальные комплексы с высочайшими характеристиками, способные решать особо важные задачи. Их появление стало возможным благодаря длительной программе исследований и создания новых проектов с теми или иными качествами. Первым реальным шагом на пути к современным баллистическим ракетам, сделанным советской промышленностью, было изделие Р-1, также известное как 8А11 и «Победа».
Появлению ракеты Р-1 предшествовали более чем интересные события, связанные с изучением трофеев и наработок уничтоженного врага. Во время Великой Отечественной войны советское командование узнало о появлении у Германии нового оружия – баллистической ракеты A-4 / V-2. Такое вооружение представляло большой интерес для СССР и его союзников, и потому за ним началась настоящая охота. После победы над Германией страны Коалиции получили возможность обыскать военные предприятия и найти необходимые документы, изделия и т.д.
Поиск трофеев
В последние недели войны, в апреле 1945 года войска США смогли захватить немецкий завод Mittelwerke, работавший вблизи г. Нордхаузен. Там производились различные изделия, имевшие особое значение для немецких войск, в том числе баллистические ракеты A-4. Американские специалисты внимательно изучили всю имеющуюся документацию, а также остававшиеся на предприятии узлы и агрегаты различной техники. Значительная часть бумаг, изделий и сотрудников вскоре была отправлена в США. Летом 1945-го Тюрингия вместе с заводом «Миттельверке» перешла в состав Советской зоны оккупации, и на предприятие прибыли новые комиссии.
К сожалению, подавляющее большинство наиболее интересных объектов и документов к этому времени было вывезено. Тем не менее, и оставшиеся находки могли быть полезными для советской промышленности. Руководство страны планировало тщательно изучить немецкие наработки и использовать их в собственных проектах ракетной техники. При этом было очевидно, что бывшие союзники уже исследовали трофеи и, возможно, вскоре применят полученные знания на практике.
В первых месяцах 1946 года были сформированы несколько новых организаций. Так, на территории Германии начали работу институты «Нордхаузен» и «Берлин». В СССР организовали новый НИИ-88. Также было решено перепрофилировать некоторые существующие предприятия. Фактически речь шла о создании совершенно новой отрасли, которой предстояло заниматься перспективными вооружениями стратегического значения. Предполагалось, что отрасль будет использовать как собственный опыт в сфере ракетной техники, так и немецкие наработки.
Транспортировка опытной ракеты Р-1 (по другим данным, A-4 советской сборки). Фото РКК Энергия / energia.ru
В мае 1946 года Совет министров СССР постановил начать работы по созданию первой отечественной баллистической ракеты. В рамках этого проекта предлагалось восстановить технический облик немецкой ракеты A-4, а также освоить ее производство и сборку на немецких и советских предприятиях. Головным исполнителем работ по проекту назначили недавно созданный НИИ-88 министерства вооружения. Руководителем работ стал С.П. Королев. Также в программе должны были участвовать другие организации, как сравнительно старые, так и недавно созданные.
Сборка и испытания
Изначально речь шла только о сборке ракет из готовых комплектующих немецкого производства. При этом специалистам НИИ-88 и «Нордхаузена» пришлось восстановить конструкцию некоторых узлов и агрегатов, документация на которые отсутствовала. Сборка ракет первой серии была организована на двух площадках. Завод №3 в Германии собирал ракеты A-4 из доступных комплектующих, дополненных изделиями новых типов. Такие ракеты обозначались литерой «Н». Также предприятие готовило сборочные комплекты, которые отправлялись на опытный завод НИИ-88 в подмосковных Подлипках. Ракеты «советской» сборки обозначались как «Т».
В процессе доставки ракеты к стартовому столу. Фото РКК Энергия / energia.ru
По известным данным, в рамках первой партии было сделано 29 ракет «Н» и 10 изделий «Т». Первые ракеты типа «Н» были вывезены из Германии в Советский Союз весной 1947 года. Вместе с оружием в СССР отправили пусковые установки, аппаратуру управления и т.д. Через несколько месяцев к испытаниям были подготовлены ракеты с литерами «Т». Проведение тестов и испытательных пусков доверили специально сформированной Бригаде особого назначения Резерва Верховного главнокомандования (БОН РВГК).
16 октября 1947 года на полигоне Капустин Яр под Сталинградом состоялись первые огневые испытания одной из новых ракет. Системы отработали штатно, и БОН РВГК получила разрешение на осуществление полноценного пуска. 18 октября ракета с серийным номером 10Т совершила первый полет по штатной траектории. Дальность полета составила 206,7 км. Отклонение от расчетной точки попадания – 30 км влево. Через два дня запустили ракету 04Т, пролетевшую 231,4 км. Впрочем, еще на активном участке она отклонилась от заданной траектории и упала в 180 км от своей цели.
Следующая неделя стала периодом затруднений и аварий. Ракеты 08Т, 11Т и 09Т не желали включать двигатели и стартовать. 25 октября после заправки изделия 09Т на стартовой позиции произошла поломка пусковой установки. Во время слива горючего и окислителя жидкий кислород попал в двигатель. К счастью, все эти аварии обошлись без жертв и разрушений.
Вскоре специалистам удалось наладить работу всех систем, и до конца октября полетели две новые ракеты. 2 ноября состоялся запуск A-4 с научной аппаратурой на борту. Однако уже на следующий день произошла авария. Ракета 30Н после старта начала вращаться вокруг продольной оси, затем загорелась и упала в нескольких километрах от стартовой позиции. Впрочем, это не помешало проведению испытаний. До 13 ноября включительно состоялись еще четыре старта без нештатных ситуаций и аварий. В последнем запуске ракета впервые использовала инерциальное наведение с коррекцией по двум радиолучам.
Почти за месяц первого этапа испытаний состоялось 11 запусков ракет A-4 / V-2, и почти все они завершились успехом либо без серьезных затруднений. В целом, испытания не обошлись без проблем, но основные затруднения возникали до старта, и с ними удавалось справляться. Успех первой серии тестовых запусков позволял продолжать работу и создавать новые версии ракетного вооружения.
Хвостовой отсек ракеты на статических испытаниях. Фото ЦНИИМАШ / tsniimash.ru
Проект «Победа»
14 апреля 1948 года Совмин СССР постановил начать разработку новой версии существующей ракеты A-4. Имеющуюся конструкцию следовало усовершенствовать для повышения основных характеристик. Кроме того, теперь ракета должна была полностью производиться на предприятиях Советского Союза. Готовый ракетный комплекс после проведения всех необходимых испытаний должен был поступить на вооружение Советской армии. Ракета отечественной разработки получила обозначение Р-1, а также имя «Победа». После принятия на вооружение ей присвоили индекс 8А11.
Сотрудники НИИ-88 столкнулись с рядом сложных задач. Точное копирование готовой ракеты A-4 не представлялось возможным по технологическим причинам, а кроме того, не имело смысла. Немецкий проект предусматривал изготовление деталей из стали 86 марок, 56 марок цветных металлов и 87 неметаллических материалов. Советские инженеры и технологи смогли найти замену отсутствующим сплавам. В проекте Р-1 использовались 32 марки-заменителя стали, 21 новый цветной металл и 48 неметаллических материалов. Также переработке и совершенствованию подверглись приборный и хвостовой отсеки ракеты.
Ракета Р-1 во время подготовки к запуску. Фото Dogswar.ru
Основные особенности конструкции ракеты Р-1 перешли в новый проект из существующего. По-прежнему использовалась одноступенчатая архитектура с встроенными баками топлива и окислителя. На основе немецкого изделия был создан жидкостный двигатель РД-100 / 8Д51 с тягой более 25 тыс. кгс у земли. В качестве горючего использовался 75% этанол, окислитель – жидкий кислород. В баках помещалось 5 т окислителя и 4 т топлива. Турбонасосный агрегат двигателя работал на смеси перекиси водорода и раствора перманганата калия. Запас топлива обеспечивал работу двигателя в течение 65 с.
Ракета должна была использовать инерциальную систему наведения, способную обеспечить попадание в неподвижную цель с заранее известными координатами. Первые ракеты Р-1 оснащались средствами наведения, заимствованными у A-4. Позже эти системы обновили с использованием гироскопов и радиоаппаратуры отечественного производства. В серию пошли изделия с полностью советскими средствами управления.
Р-1 могла нести неотделяемую фугасную боевую часть массой 1075 кг. Масса заряда – 785 кг. Для безопасной эксплуатации боевая часть транспортировалась отдельно от собранной ракеты.
Изделие на стартовой позиции. Фото Militaryrussia.ru
На основе немецких разработок был создан стартовый стол 8У23 с опорным устройством для ракеты и отклоняемой кабель-мачтой. Для транспортировки и установки на стол предлагался специальный транспортер-подъемник на основе двухосного автомобильного прицепа. Также в состав средств ракетного комплекса входили транспортные и вспомогательные машины разного назначения. Подготовка ракеты на технической позиции занимала до 3-4 ч, развертывание комплекса перед стрельбой – до 4 ч.
Новые испытания
17 сентября 1948 года состоялся первый запуск ракеты Р-1. Во время старта произошел отказ системы управления, и ракета отклонилась от расчетной траектории. Изделие поднялось на высоту 1,1 км и вскоре упало в 12 км от стартовой площадки. Вскоре были предприняты несколько новых попыток запуска, но во всех случаях имели место неполадки, в том числе приведшие к возгораниям. На этом этапе были выявлены недоработки в конструкции сразу трех ракет.
Ракета в момент включения двигателя. Фото РКК Энергия / energia.ru
10 октября состоялся первый удачный запуск опытной Р-1 на дальность 288 км. Ракета отклонилась от заданного направления на 5 км. На следующий день пуску вновь помешали неполадки, но уже 13 октября состоялся новый полет. Далее организовали еще девять запусков, и шесть из них прошли штатно. Остальные пришлось отменить по причине выявления тех или иных неполадок. Испытания Р-1 первой серии завершились 5 ноября. К этому времени удалось выполнить серию из четырех успешных пусков подряд. Максимальная дальность полета ракеты достигла 284 км, минимальное отклонение от цели – 150 м.
В следующем 1949 году были организованы статические и динамические испытания ракет в существующей конфигурации. С учетом их результатов, а также на основе опыта летно-конструкторских испытаний было решено изменить существующий проект для повышения некоторых характеристик.
Обновленный вариант ракеты Р-1 / 8А11 отличался усовершенствованной системой наведения, построенной с применением только отечественных компонентов. Среди прочего, была заменена система коррекции по радиосигналам. Также имели место многочисленные доработки конструкции и оборудования, учитывающие опыт предыдущих летных испытаний.
Мгновение после отрыва. Фото РКК Энергия / energia.ru
В том же 1949 году изготовили два десятка опытных ракет обновленной конструкции. Половина из них предназначалась для пристрелочных испытаний, а со вторыми следовало выполнять зачетные пуски. Все необходимые работы заняли несколько месяцев, и государственные испытания удалось завершить только осенью. Из 20 ракет 17 справились с поставленными задачами и подтвердили расчетные характеристики. Ракетный комплекс на основе изделия Р-1 был рекомендован к принятию на вооружение.
Серия и служба
25 ноября 1950 года ракетный комплекс Р-1 / 8А11 был принят на вооружение. В начале лета следующего года появилось распоряжение о запуске серийного производства. Изначально ракеты должны были выпускаться в рамках кооперации опытного производства НИИ-88 и завода №586 (г. Днепропетровск). В дальнейшем опытный завод научной организации должен был сосредоточить усилия на другой продукции и выйти из производства Р-1. Серийные ракеты первой партии попали на полигон примерно через год после запуска производства. К этому времени было решено, что Р-1 поступят на вооружение ракетных бригад особого назначения РВГК.
Задачей девяти новых БОН РВГК являлось развертывание ракетных комплексов на позициях и поражение стационарных объектов противника, имеющих оперативное или стратегическое значение. Предполагалось, что бригада сможет осуществлять до 32-36 запусков в сутки. Каждый из трех ее дивизионов мог ежесуточно отправлять к целям до 10-12 ракет. В условиях мирного времени бригады особого назначения регулярно участвовали в учениях и использовали свое вооружение на полигонах.
Серийное производство ракет Р-1 и компонентов ракетного комплекса продолжалось до 1955 года. Вскоре после этого стартовал процесс замены устаревающего оружия новыми образцами. БОН РВГК списывали ракеты Р-1 и получали вместо них более совершенные Р-2. Последние ракеты «Победа», насколько известно, были запущены на полигонах в 1957 году. С момента начала испытаний и до завершения эксплуатации было проведено 79 запусков ракет. Также состоялось почти 300 тестовых запусков двигателей. К началу шестидесятых годов армия лишилась последних ракет Р-1 и освоила новые ракетные комплексы.
***
Отечественная программа создания перспективных баллистических ракет дальнего действия стартовала с изучения и сборки трофейных зарубежных образцов. В ходе проверок и испытаний было определено, что такое оружие представляет интерес и может быть скопировано. Впрочем, речь не шла о прямом копировании, и до серийного производства в итоге были доведены ракеты новой конструкции, имевшие серьезные преимущества перед базовыми образцами немецкой разработки.
Комплекс с баллистической ракетой Р-1 / 8А11 стал первым образцом своего класса, принятым на вооружение в нашей стране. Впоследствии были созданы новые модификации ракеты с теми или иными отличиями и преимуществами. Затем началась разработка совершенно новых ракет, лишь частично основывающихся на существующей. Впрочем, такое развитие технологий продолжалось в течение ограниченного времени. К началу шестидесятых годов конструкторам пришлось искать совершенно новые идеи и решения.
Ракета Р-1 «Победа» была принята на вооружение Советской армии в 1950 году и оставалась в строю до 1957-58 годов. По современным меркам, это оружие не отличалось высокими характеристиками. «Ракета дальнего действия» пятидесятых годов по своим основным характеристикам соответствовала нынешним оперативно-тактическим системам, однако и в таком виде вносила существенный вклад в обеспечение безопасности страны. Кроме того, она дала старт всем основным направлениям развития отечественного ракетного вооружения «земля-земля», от оперативно-тактических до межконтинентальных систем.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://energia.ru/
http://russianspacesystems.ru/
http://kap-yar.ru/
http://spasecraftrocket.org/
http://buran.ru/
https://defendingrussia.ru/
https://modelist-konstruktor.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-266.html
Появлению ракеты Р-1 предшествовали более чем интересные события, связанные с изучением трофеев и наработок уничтоженного врага. Во время Великой Отечественной войны советское командование узнало о появлении у Германии нового оружия – баллистической ракеты A-4 / V-2. Такое вооружение представляло большой интерес для СССР и его союзников, и потому за ним началась настоящая охота. После победы над Германией страны Коалиции получили возможность обыскать военные предприятия и найти необходимые документы, изделия и т.д.
Поиск трофеев
В последние недели войны, в апреле 1945 года войска США смогли захватить немецкий завод Mittelwerke, работавший вблизи г. Нордхаузен. Там производились различные изделия, имевшие особое значение для немецких войск, в том числе баллистические ракеты A-4. Американские специалисты внимательно изучили всю имеющуюся документацию, а также остававшиеся на предприятии узлы и агрегаты различной техники. Значительная часть бумаг, изделий и сотрудников вскоре была отправлена в США. Летом 1945-го Тюрингия вместе с заводом «Миттельверке» перешла в состав Советской зоны оккупации, и на предприятие прибыли новые комиссии.
К сожалению, подавляющее большинство наиболее интересных объектов и документов к этому времени было вывезено. Тем не менее, и оставшиеся находки могли быть полезными для советской промышленности. Руководство страны планировало тщательно изучить немецкие наработки и использовать их в собственных проектах ракетной техники. При этом было очевидно, что бывшие союзники уже исследовали трофеи и, возможно, вскоре применят полученные знания на практике.
В первых месяцах 1946 года были сформированы несколько новых организаций. Так, на территории Германии начали работу институты «Нордхаузен» и «Берлин». В СССР организовали новый НИИ-88. Также было решено перепрофилировать некоторые существующие предприятия. Фактически речь шла о создании совершенно новой отрасли, которой предстояло заниматься перспективными вооружениями стратегического значения. Предполагалось, что отрасль будет использовать как собственный опыт в сфере ракетной техники, так и немецкие наработки.
Транспортировка опытной ракеты Р-1 (по другим данным, A-4 советской сборки). Фото РКК Энергия / energia.ru
В мае 1946 года Совет министров СССР постановил начать работы по созданию первой отечественной баллистической ракеты. В рамках этого проекта предлагалось восстановить технический облик немецкой ракеты A-4, а также освоить ее производство и сборку на немецких и советских предприятиях. Головным исполнителем работ по проекту назначили недавно созданный НИИ-88 министерства вооружения. Руководителем работ стал С.П. Королев. Также в программе должны были участвовать другие организации, как сравнительно старые, так и недавно созданные.
Сборка и испытания
Изначально речь шла только о сборке ракет из готовых комплектующих немецкого производства. При этом специалистам НИИ-88 и «Нордхаузена» пришлось восстановить конструкцию некоторых узлов и агрегатов, документация на которые отсутствовала. Сборка ракет первой серии была организована на двух площадках. Завод №3 в Германии собирал ракеты A-4 из доступных комплектующих, дополненных изделиями новых типов. Такие ракеты обозначались литерой «Н». Также предприятие готовило сборочные комплекты, которые отправлялись на опытный завод НИИ-88 в подмосковных Подлипках. Ракеты «советской» сборки обозначались как «Т».
В процессе доставки ракеты к стартовому столу. Фото РКК Энергия / energia.ru
По известным данным, в рамках первой партии было сделано 29 ракет «Н» и 10 изделий «Т». Первые ракеты типа «Н» были вывезены из Германии в Советский Союз весной 1947 года. Вместе с оружием в СССР отправили пусковые установки, аппаратуру управления и т.д. Через несколько месяцев к испытаниям были подготовлены ракеты с литерами «Т». Проведение тестов и испытательных пусков доверили специально сформированной Бригаде особого назначения Резерва Верховного главнокомандования (БОН РВГК).
16 октября 1947 года на полигоне Капустин Яр под Сталинградом состоялись первые огневые испытания одной из новых ракет. Системы отработали штатно, и БОН РВГК получила разрешение на осуществление полноценного пуска. 18 октября ракета с серийным номером 10Т совершила первый полет по штатной траектории. Дальность полета составила 206,7 км. Отклонение от расчетной точки попадания – 30 км влево. Через два дня запустили ракету 04Т, пролетевшую 231,4 км. Впрочем, еще на активном участке она отклонилась от заданной траектории и упала в 180 км от своей цели.
Следующая неделя стала периодом затруднений и аварий. Ракеты 08Т, 11Т и 09Т не желали включать двигатели и стартовать. 25 октября после заправки изделия 09Т на стартовой позиции произошла поломка пусковой установки. Во время слива горючего и окислителя жидкий кислород попал в двигатель. К счастью, все эти аварии обошлись без жертв и разрушений.
Вскоре специалистам удалось наладить работу всех систем, и до конца октября полетели две новые ракеты. 2 ноября состоялся запуск A-4 с научной аппаратурой на борту. Однако уже на следующий день произошла авария. Ракета 30Н после старта начала вращаться вокруг продольной оси, затем загорелась и упала в нескольких километрах от стартовой позиции. Впрочем, это не помешало проведению испытаний. До 13 ноября включительно состоялись еще четыре старта без нештатных ситуаций и аварий. В последнем запуске ракета впервые использовала инерциальное наведение с коррекцией по двум радиолучам.
Почти за месяц первого этапа испытаний состоялось 11 запусков ракет A-4 / V-2, и почти все они завершились успехом либо без серьезных затруднений. В целом, испытания не обошлись без проблем, но основные затруднения возникали до старта, и с ними удавалось справляться. Успех первой серии тестовых запусков позволял продолжать работу и создавать новые версии ракетного вооружения.
Хвостовой отсек ракеты на статических испытаниях. Фото ЦНИИМАШ / tsniimash.ru
Проект «Победа»
14 апреля 1948 года Совмин СССР постановил начать разработку новой версии существующей ракеты A-4. Имеющуюся конструкцию следовало усовершенствовать для повышения основных характеристик. Кроме того, теперь ракета должна была полностью производиться на предприятиях Советского Союза. Готовый ракетный комплекс после проведения всех необходимых испытаний должен был поступить на вооружение Советской армии. Ракета отечественной разработки получила обозначение Р-1, а также имя «Победа». После принятия на вооружение ей присвоили индекс 8А11.
Сотрудники НИИ-88 столкнулись с рядом сложных задач. Точное копирование готовой ракеты A-4 не представлялось возможным по технологическим причинам, а кроме того, не имело смысла. Немецкий проект предусматривал изготовление деталей из стали 86 марок, 56 марок цветных металлов и 87 неметаллических материалов. Советские инженеры и технологи смогли найти замену отсутствующим сплавам. В проекте Р-1 использовались 32 марки-заменителя стали, 21 новый цветной металл и 48 неметаллических материалов. Также переработке и совершенствованию подверглись приборный и хвостовой отсеки ракеты.
Ракета Р-1 во время подготовки к запуску. Фото Dogswar.ru
Основные особенности конструкции ракеты Р-1 перешли в новый проект из существующего. По-прежнему использовалась одноступенчатая архитектура с встроенными баками топлива и окислителя. На основе немецкого изделия был создан жидкостный двигатель РД-100 / 8Д51 с тягой более 25 тыс. кгс у земли. В качестве горючего использовался 75% этанол, окислитель – жидкий кислород. В баках помещалось 5 т окислителя и 4 т топлива. Турбонасосный агрегат двигателя работал на смеси перекиси водорода и раствора перманганата калия. Запас топлива обеспечивал работу двигателя в течение 65 с.
Ракета должна была использовать инерциальную систему наведения, способную обеспечить попадание в неподвижную цель с заранее известными координатами. Первые ракеты Р-1 оснащались средствами наведения, заимствованными у A-4. Позже эти системы обновили с использованием гироскопов и радиоаппаратуры отечественного производства. В серию пошли изделия с полностью советскими средствами управления.
Р-1 могла нести неотделяемую фугасную боевую часть массой 1075 кг. Масса заряда – 785 кг. Для безопасной эксплуатации боевая часть транспортировалась отдельно от собранной ракеты.
Изделие на стартовой позиции. Фото Militaryrussia.ru
На основе немецких разработок был создан стартовый стол 8У23 с опорным устройством для ракеты и отклоняемой кабель-мачтой. Для транспортировки и установки на стол предлагался специальный транспортер-подъемник на основе двухосного автомобильного прицепа. Также в состав средств ракетного комплекса входили транспортные и вспомогательные машины разного назначения. Подготовка ракеты на технической позиции занимала до 3-4 ч, развертывание комплекса перед стрельбой – до 4 ч.
Новые испытания
17 сентября 1948 года состоялся первый запуск ракеты Р-1. Во время старта произошел отказ системы управления, и ракета отклонилась от расчетной траектории. Изделие поднялось на высоту 1,1 км и вскоре упало в 12 км от стартовой площадки. Вскоре были предприняты несколько новых попыток запуска, но во всех случаях имели место неполадки, в том числе приведшие к возгораниям. На этом этапе были выявлены недоработки в конструкции сразу трех ракет.
Ракета в момент включения двигателя. Фото РКК Энергия / energia.ru
10 октября состоялся первый удачный запуск опытной Р-1 на дальность 288 км. Ракета отклонилась от заданного направления на 5 км. На следующий день пуску вновь помешали неполадки, но уже 13 октября состоялся новый полет. Далее организовали еще девять запусков, и шесть из них прошли штатно. Остальные пришлось отменить по причине выявления тех или иных неполадок. Испытания Р-1 первой серии завершились 5 ноября. К этому времени удалось выполнить серию из четырех успешных пусков подряд. Максимальная дальность полета ракеты достигла 284 км, минимальное отклонение от цели – 150 м.
В следующем 1949 году были организованы статические и динамические испытания ракет в существующей конфигурации. С учетом их результатов, а также на основе опыта летно-конструкторских испытаний было решено изменить существующий проект для повышения некоторых характеристик.
Обновленный вариант ракеты Р-1 / 8А11 отличался усовершенствованной системой наведения, построенной с применением только отечественных компонентов. Среди прочего, была заменена система коррекции по радиосигналам. Также имели место многочисленные доработки конструкции и оборудования, учитывающие опыт предыдущих летных испытаний.
Мгновение после отрыва. Фото РКК Энергия / energia.ru
В том же 1949 году изготовили два десятка опытных ракет обновленной конструкции. Половина из них предназначалась для пристрелочных испытаний, а со вторыми следовало выполнять зачетные пуски. Все необходимые работы заняли несколько месяцев, и государственные испытания удалось завершить только осенью. Из 20 ракет 17 справились с поставленными задачами и подтвердили расчетные характеристики. Ракетный комплекс на основе изделия Р-1 был рекомендован к принятию на вооружение.
Серия и служба
25 ноября 1950 года ракетный комплекс Р-1 / 8А11 был принят на вооружение. В начале лета следующего года появилось распоряжение о запуске серийного производства. Изначально ракеты должны были выпускаться в рамках кооперации опытного производства НИИ-88 и завода №586 (г. Днепропетровск). В дальнейшем опытный завод научной организации должен был сосредоточить усилия на другой продукции и выйти из производства Р-1. Серийные ракеты первой партии попали на полигон примерно через год после запуска производства. К этому времени было решено, что Р-1 поступят на вооружение ракетных бригад особого назначения РВГК.
Задачей девяти новых БОН РВГК являлось развертывание ракетных комплексов на позициях и поражение стационарных объектов противника, имеющих оперативное или стратегическое значение. Предполагалось, что бригада сможет осуществлять до 32-36 запусков в сутки. Каждый из трех ее дивизионов мог ежесуточно отправлять к целям до 10-12 ракет. В условиях мирного времени бригады особого назначения регулярно участвовали в учениях и использовали свое вооружение на полигонах.
Серийное производство ракет Р-1 и компонентов ракетного комплекса продолжалось до 1955 года. Вскоре после этого стартовал процесс замены устаревающего оружия новыми образцами. БОН РВГК списывали ракеты Р-1 и получали вместо них более совершенные Р-2. Последние ракеты «Победа», насколько известно, были запущены на полигонах в 1957 году. С момента начала испытаний и до завершения эксплуатации было проведено 79 запусков ракет. Также состоялось почти 300 тестовых запусков двигателей. К началу шестидесятых годов армия лишилась последних ракет Р-1 и освоила новые ракетные комплексы.
***
Отечественная программа создания перспективных баллистических ракет дальнего действия стартовала с изучения и сборки трофейных зарубежных образцов. В ходе проверок и испытаний было определено, что такое оружие представляет интерес и может быть скопировано. Впрочем, речь не шла о прямом копировании, и до серийного производства в итоге были доведены ракеты новой конструкции, имевшие серьезные преимущества перед базовыми образцами немецкой разработки.
Комплекс с баллистической ракетой Р-1 / 8А11 стал первым образцом своего класса, принятым на вооружение в нашей стране. Впоследствии были созданы новые модификации ракеты с теми или иными отличиями и преимуществами. Затем началась разработка совершенно новых ракет, лишь частично основывающихся на существующей. Впрочем, такое развитие технологий продолжалось в течение ограниченного времени. К началу шестидесятых годов конструкторам пришлось искать совершенно новые идеи и решения.
Ракета Р-1 «Победа» была принята на вооружение Советской армии в 1950 году и оставалась в строю до 1957-58 годов. По современным меркам, это оружие не отличалось высокими характеристиками. «Ракета дальнего действия» пятидесятых годов по своим основным характеристикам соответствовала нынешним оперативно-тактическим системам, однако и в таком виде вносила существенный вклад в обеспечение безопасности страны. Кроме того, она дала старт всем основным направлениям развития отечественного ракетного вооружения «земля-земля», от оперативно-тактических до межконтинентальных систем.
По материалам сайтов:
http://mil.ru/
https://energia.ru/
http://russianspacesystems.ru/
http://kap-yar.ru/
http://spasecraftrocket.org/
http://buran.ru/
https://defendingrussia.ru/
https://modelist-konstruktor.com/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-266.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
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