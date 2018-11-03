Египетские христиане снова гибнут от рук джихадистов
По меньшей мере 7 коптов-паломников погибли в результате атаки мусульманских экстремистов в Египте и не менее 16 было ранено.
Вчера, 2 ноября 2018 года, как сообщает арабоязычный телеканал «Аль-Арабийя», было совершено дерзкое по исполнению и абсолютно немотивированное по жестокости нападение боевиков-исламистов на автобус с местными христианскими паломниками в центральном Египте.
В районе города Эль-Минья, примерно в 200 км. южнее Каира, вооружённые экстремисты, на двух автомашинах настигли и расстреляли автобус, который, как было известно, перевозил группу египетских коптов-паломников.
Остаётся только посетовать на, с одной стороны, неуклонные плоды роста влияния радикального ислама в египетском обществе в последние годы, так и на плоды «цветных революций», затронувших весь Ближний Восток.
Напомним, что христианское меньшинство Египта (представленное в большинстве коптами) составляет 10% от 96 миллионного населения этой страны, и данная религиозно-этническая группа была и остаётся в последние годы одной из главных целей исламских радикалов на территории данной страны.
В частности, только за 2017 год в ходе нескольких резонансных терактов, устроенных в основном в церквях, погибло более 80 египетских христиан.
Кроме того, также и только за 2017 год были убиты несколько десятков военнослужащих египетской армии и полиции из числа мусульман.
«Последней каплей» стал взрыв джихадистами год назад мечети на Синайском полуострове, где собиралось на намаз много египетских «силовиков», в результате чего погибло более 300 человек.
После этого правительство наконец провело широкомасштабную операцию «Синай-2018», в ходе которой в этом регионе было уничтожено более 450 боевиков и несколько сотен лиц, им помогавшим или сочувствовавшим, было арестовано. Однако полностью устранить проблему исламского терроризма на территории Египта властям этой страны пока не удалось.