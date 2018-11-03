Великобритания и Китай – снова «братья навек» ?
Специальная двухсторонняя комиссия, созданная всего несколько недель спустя после визита Терезы Мэй в Пекин, выработала условия поставок товаров военного назначения из Великобритании в Китай.
Китайское издание «South China Morning Post» подтвердило то, что обе стороны наконец согласовали условия британских экспортных поставок для китайской армии, ВВС и ВМФ, включая новейшие образцы РЛС, особенно бортовых авиарадаров.
Главным отличием от прошлых подобных сделок, связанных с продажами английского оружия в Китай, и которые были ограничены по числу и стоимости поставляемого, является то, что «поставщик может экспортировать неограниченное количество товаров».
Несмотря на то, что Великобритания остаётся ближайшим глобальным союзником США, Лондон всё же вынужден развивать торговые отношения с Китаем в военно-технологической сфере, несмотря на рост конфронтации по многим позициям Вашингтона и Пекина.
Одной из главных целей военно-технологических поставок из Великобритании является предоставление Китаю радарных систем слежения и средств РЭБ, особенно небольшого размера для самолётов и вертолётов НОАК.
Усиление экспорта вооружений в Китай – для англичан мера явно вынужденная, напрямую связанная с проблемами в экономике и с вероятным выходом из ЕС на условиях «плохой сделки».
Цао Юньхэ, один из руководителей университета военных технологий в Сиане, столице провинции Шэньси, сказал, что получение широкой экспортной лицензии на поставки вооружений и военных технологий из Великобритании - это очень хорошая новость для Китая. «Если они готовы продать, то мы готовы купить. Мы хотим знать, как работают их системы. И это поможет нам улучшить наши собственные РЛС».
Китайское издание «South China Morning Post» подтвердило то, что обе стороны наконец согласовали условия британских экспортных поставок для китайской армии, ВВС и ВМФ, включая новейшие образцы РЛС, особенно бортовых авиарадаров.
Главным отличием от прошлых подобных сделок, связанных с продажами английского оружия в Китай, и которые были ограничены по числу и стоимости поставляемого, является то, что «поставщик может экспортировать неограниченное количество товаров».
Несмотря на то, что Великобритания остаётся ближайшим глобальным союзником США, Лондон всё же вынужден развивать торговые отношения с Китаем в военно-технологической сфере, несмотря на рост конфронтации по многим позициям Вашингтона и Пекина.
Одной из главных целей военно-технологических поставок из Великобритании является предоставление Китаю радарных систем слежения и средств РЭБ, особенно небольшого размера для самолётов и вертолётов НОАК.
Усиление экспорта вооружений в Китай – для англичан мера явно вынужденная, напрямую связанная с проблемами в экономике и с вероятным выходом из ЕС на условиях «плохой сделки».
Цао Юньхэ, один из руководителей университета военных технологий в Сиане, столице провинции Шэньси, сказал, что получение широкой экспортной лицензии на поставки вооружений и военных технологий из Великобритании - это очень хорошая новость для Китая. «Если они готовы продать, то мы готовы купить. Мы хотим знать, как работают их системы. И это поможет нам улучшить наши собственные РЛС».