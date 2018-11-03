Когда полетит американский CST-100 Starliner? О приглашении Рогозина в США

Там (в США) будет выступление моё в университете, он (Брайденстайн) меня пригласил. Поскольку он выступал в моём университете, я буду выступать в его.

Находящийся под санкциями целого ряда зарубежных стран Дмитрий Рогозин действительно отправится в Соединённые Штаты Америки. Главу «Роскосмоса» пригласили американские коллеги, в частности, с той целью, чтобы тот выступил с лекцией в одном из университетов США.Речь идёт о высшем учебном заведении, в котором в своё время обучение проходил глава NASA Джим Брайденстайн. Ранее этот человек прочитал лекцию для студентов в Московского государственном университете, диплом об окончании которого имеется у Дмитрия Рогозина. РИА Новости приводит заявления Дмитрия Рогозина:Однако одной лишь лекцией в американском университете поездка главы «Роскосмоса» в США не ограничится. Дмитрий Рогозин посетит производство компании «Боинг», которая на данный момент работает над созданием перспективного пилотируемого космического корабля. Речь о корабле частично многоразового использования (не более 10 раз).Из характеристикэкипаж – до 7 человек, стартовая масса – 13 тонн, длина около 5 м, диаметр – 4,56 м, полезный герметичный объём – 11 кубометров. Срок активности – 60 часов. Продолжительность автономного существования – до 210 суток.Первый испытательный полёт «Старлайнера» неоднократно переносился из-за выявляемых в процессе производства недоработок. По последним данным, первый полёт в тестовом режиме должен состояться в марте 2019 года. По другим данным, это может быть осуществлено 27 ноября 2018-го.Это притом, что изначально эксплуатацию корабля планировалось запустить ещё в 2014 году. Причиной последнего переноса старта беспилотной версии стали выявленные аномалии во время тестового прожига 4 двигателей системы аварийного спасения. Если учесть, что американцы в восторженных красках высказываются об эффективности российской системы аварийного спасения (в связи с недавним инцидентом), объяснимо, почему Дмитрия Рогозина решили пригласить на производственные мощности "Боинга".Напомним, что на данный момент американские астронавты для полётов на МКС пользуются услугами "Роскосмоса" и российских кораблей "Союз".