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У испанской армии появятся бронежилеты из графена

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Испанские учёные и морские пехотинцы провели комплексные испытания бронежилета нового типа, основные защитные элементы которого выполнены из графена.


Согласно информации, опубликованной на официальном сайте испанской армии, начиная с 2014 года группа исследователей из университета Картахены ведёт активные разработки в области новых материалов, созданных с использование нано-технологий, с целью их внедрения в комплект индивидуальной защиты солдата.


Первые интересные результаты были получены в ходе работы над проектом «AGEPAD», связанном с модернизацией планшетов для нужд Министерства обороны Испании. Затем были получены и началось внедрение разработок, связанных с бронежилетом нового типа.

У испанской армии появятся бронежилеты из графена


Как известно, имеющиеся бронежилеты представлены в различных классах: от лёгких и удобных, но при этом относительно малоэффективных «противопистолетных», до тяжёлых «штурмовых» (хотя и останавливающих пули высоких кинетических энергий, но при этом весьма неудобных в использовании).

В настоящее время большинство распространённых армейских бронежилетов делаются из ткани со вставленными металлическими или керамическими пластинами, число которых можно при необходимости и желании увеличить ради повышения степени защиты. Но с появлением наноматериалов во многих странах мира, от США и Израиля до Китая, начались разработки новых типов не только брони военной техники, но и бронежилетов для личного состава, которые бы стали иметь гораздо меньший вес при как минимум сопоставимом уровне защиты.

Судя по всему, Испания вошла в круг тех государств, которые ведут разработки качественно новых типов индивидуальной защиты бойца. И проведённые в октябре 2018 года на базе морской пехоты комплексные испытания показали, по крайней мере согласно официальным данным испанской армии, достаточно хорошую эффективность и перспективность подобных разработок.
Использованы фотографии:
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