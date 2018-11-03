Новости

СМИ США: Иран раскрыл агентуру ЦРУ по запросам Google

16
На информационном портале Yahoo News опубликована заметка, в которой объявлено об иранском вмешательстве в деятельность американских спецслужб. В материале утверждается, что в 2010 году иранская разведка якобы смогла взломать коммуникационные системы ЦРУ, получив доступ к каналам связи Центрального разведывательного управления США со своими агентами, в том числе и на территории Ирана.




При этом заявлено, что доступ к каналам секретной связи иранские спецслужбы смогли получить, что называется, не выходя из дома.

Из материала:
Они использовали поисковые запросы Google, после чего проникали на сайты, которые использовались ЦРУ в качестве средств коммуникации.


Интересно, как всё это могло выглядеть? Иранские спецслужбы в поисковой строке "Гугла" вбивали запрос из серии «Сайты коммуникаций агентов ЦРУ»?

Далее следуют попытки разъяснения.

Сообщается, что такой информацией с американскими СМИ поделились два бывших сотрудника американского разведывательного ведомства. С их слов, доступ к секретной информации иранским спецслужбам помог получить «двойной агент, которого в своё время завербовало ЦРУ». Этот двойной агент якобы рассказал иранским спецслужбам, что общение ЦРУ с агентами идёт через определённый сайт, после чего иранская разведка, используя функцию Boolean Search (поиск с помощью логических операторов), нашла и другие коммуникационные площадки ЦРУ.

Бывшие сотрудники ЦРУ:
Последствия доступа к этим площадкам были катастрофическими. Агентурная сеть в Иране была полностью уничтожена.


Напомним, что около семи лет назад в Тегеране было заявлено о ликвидации агентурной сети Центрального разведуправления США, состоящей из 30 человек.
Использованы фотографии:
ru.depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти