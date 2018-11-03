СМИ США: Иран раскрыл агентуру ЦРУ по запросам Google

Они использовали поисковые запросы Google, после чего проникали на сайты, которые использовались ЦРУ в качестве средств коммуникации.

Последствия доступа к этим площадкам были катастрофическими. Агентурная сеть в Иране была полностью уничтожена.

На информационном портале Yahoo News опубликована заметка, в которой объявлено об иранском. В материале утверждается, что в 2010 году иранская разведка якобы смогла взломать коммуникационные системы ЦРУ, получив доступ к каналам связи Центрального разведывательного управления США со своими агентами, в том числе и на территории Ирана.При этом заявлено, что доступ к каналам секретной связи иранские спецслужбы смогли получить, что называется, не выходя из дома.Из материала:Интересно, как всё это могло выглядеть? Иранские спецслужбы в поисковой строке "Гугла" вбивали запрос из серии «Сайты коммуникаций агентов ЦРУ»?Далее следуют попытки разъяснения.Сообщается, что такой информацией с американскими СМИ поделились два бывших сотрудника американского разведывательного ведомства. С их слов, доступ к секретной информации иранским спецслужбам помог получить «двойной агент, которого в своё время завербовало ЦРУ». Этот двойной агент якобы рассказал иранским спецслужбам, что общение ЦРУ с агентами идёт через определённый сайт, после чего иранская разведка, используя функцию Boolean Search (поиск с помощью логических операторов), нашла и другие коммуникационные площадки ЦРУ.Бывшие сотрудники ЦРУ:Напомним, что около семи лет назад в Тегеране было заявлено о ликвидации агентурной сети Центрального разведуправления США, состоящей из 30 человек.