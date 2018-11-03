Как на Кубе реагируют на официальный визит Мигеля Диас-Канеля в Москву
Состоялись российско-кубинские переговоры на высшем уровне. Президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя Госсовета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля, совершающего свой первый официальный визит в этом ранге в Российскую Федерацию.
Официальная информация о переговорах глав государств крайне дозированная. Заявлено в общих словах о том, что Владимир Путин и Мигель Диас-Канель обсудили состояние и перспективы углубления стратегического партнёрства между двумя странами, а также затронули тему международных и региональных проблем.
Пресс-служба Кремля:
В совместном заявлении была озвучена готовность двух стран защищать общие интересы на международной арене, выступать за налаживание широкого международного сотрудничества на основе соблюдения норм международного права и укрепления ООН.
Коснулись лидеры двух стран санкционной тематики. У Кубы в этом вопросе богатый опыт, так как она уже полвека вынуждена жить не просто под американскими санкциями, а фактически в условиях полной экономической блокады. В этой связи для Кубы крайне важно восстановить полномасштабное сотрудничество с Российской Федерацией.
Пресс-служба президента РФ:
Отмечено, что кубинский лидер высказался критически по поводу заявлений президента США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Из материала:
В ходе переговоров были достигнуты договорённости экономического плана. Планируется, что начнёт свою реализацию программа сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кубой.
Обращает на себя внимание реакция кубинской прессы на договорённости между лидерами двух стран. Так, в одной из крупнейших газет Кубы "Granma" официальный визит Диас-Канеля называется прорывом той блокады, которую Кубе устраивает Вашингтон. А это комментарий кубинского пользователя к статье в "Granma" о поездке Диас-Канеля в Москву (красноречиво свидетельствует об отношении рядовых кубинцев к нашей стране) (перевод с испанского):
Кубинская пресса рассказала о встрече главы Кубы с Геннадием Зюгановым. На сайте КПРФ представлены фотографии этой встречи, по которым можно сделать вывод, что контакты были очень тёплыми. Не обошлось без церемонии награждения. В штабе КПРФ председателя Госсовета Кубы наградили юбилейной медалью ЦК КПРФ, посвящённой вековому юбилею Октябрьской революции.
Кубинские СМИ высказывают откровенную радость по поводу того, что контакты между Островом Свободы и Россией начинают углубляться, и что российский бизнес приходит на Кубу для реализации важнейших экономических проектов.
Мигель Диас-Канель (цитата "Granma"):
Официальная информация о переговорах глав государств крайне дозированная. Заявлено в общих словах о том, что Владимир Путин и Мигель Диас-Канель обсудили состояние и перспективы углубления стратегического партнёрства между двумя странами, а также затронули тему международных и региональных проблем.
Пресс-служба Кремля:
По итогам визита В.Путин и М.Диас-Канель Бермудес подписали Совместное заявление об общих подходах в международных делах. Главы двух государств также сделали заявления для прессы.
В совместном заявлении была озвучена готовность двух стран защищать общие интересы на международной арене, выступать за налаживание широкого международного сотрудничества на основе соблюдения норм международного права и укрепления ООН.
Коснулись лидеры двух стран санкционной тематики. У Кубы в этом вопросе богатый опыт, так как она уже полвека вынуждена жить не просто под американскими санкциями, а фактически в условиях полной экономической блокады. В этой связи для Кубы крайне важно восстановить полномасштабное сотрудничество с Российской Федерацией.
Пресс-служба президента РФ:
Лидеры России и Кубы подчеркнули недопустимость распространения недостоверной информации в медиа-пространстве, являющейся основой для применения стратегий нетрадиционных войн, включая проведение информационных кампаний, направленных на дискредитацию суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела и стремление узаконить неправомерные санкции и даже смену режима. Особо отмечая важность поддержания международного мира и международной безопасности, Стороны подчеркнули свой настрой на тесное взаимодействие, нацеленное на обеспечение эффективного осуществления Договора о нераспространении ядерного оружия на основе его трех ключевых составляющих – ядерного нераспространения, мирного использования ядерной энергии и разоружения.
Отмечено, что кубинский лидер высказался критически по поводу заявлений президента США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Из материала:
Стороны отмечают, что это решение Вашингтона чревато самыми негативными последствиями для международной безопасности и системы контроля над вооружениями, и призывают США пересмотреть свои намерения по выходу (из ДРСМД).
В ходе переговоров были достигнуты договорённости экономического плана. Планируется, что начнёт свою реализацию программа сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Кубой.
Обращает на себя внимание реакция кубинской прессы на договорённости между лидерами двух стран. Так, в одной из крупнейших газет Кубы "Granma" официальный визит Диас-Канеля называется прорывом той блокады, которую Кубе устраивает Вашингтон. А это комментарий кубинского пользователя к статье в "Granma" о поездке Диас-Канеля в Москву (красноречиво свидетельствует об отношении рядовых кубинцев к нашей стране) (перевод с испанского):
Наши поздравления и величайшее уважение к великому президенту Владимиру Путину. Да здравствует Россия, великая и любимая Россия.
Кубинская пресса рассказала о встрече главы Кубы с Геннадием Зюгановым. На сайте КПРФ представлены фотографии этой встречи, по которым можно сделать вывод, что контакты были очень тёплыми. Не обошлось без церемонии награждения. В штабе КПРФ председателя Госсовета Кубы наградили юбилейной медалью ЦК КПРФ, посвящённой вековому юбилею Октябрьской революции.
Кубинские СМИ высказывают откровенную радость по поводу того, что контакты между Островом Свободы и Россией начинают углубляться, и что российский бизнес приходит на Кубу для реализации важнейших экономических проектов.
Мигель Диас-Канель (цитата "Granma"):
Как вы все знаете для нас, Россия - чудесная и великая страна, это братский народ, тёплые отношения которого к нам носят многолетний характер, и мы отвечаем взаимностью.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля, сайт КПРФ