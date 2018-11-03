Как на Кубе реагируют на официальный визит Мигеля Диас-Канеля в Москву

По итогам визита В.Путин и М.Диас-Канель Бермудес подписали Совместное заявление об общих подходах в международных делах. Главы двух государств также сделали заявления для прессы.

Лидеры России и Кубы подчеркнули недопустимость распространения недостоверной информации в медиа-пространстве, являющейся основой для применения стратегий нетрадиционных войн, включая проведение информационных кампаний, направленных на дискредитацию суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела и стремление узаконить неправомерные санкции и даже смену режима. Особо отмечая важность поддержания международного мира и международной безопасности, Стороны подчеркнули свой настрой на тесное взаимодействие, нацеленное на обеспечение эффективного осуществления Договора о нераспространении ядерного оружия на основе его трех ключевых составляющих – ядерного нераспространения, мирного использования ядерной энергии и разоружения.

Стороны отмечают, что это решение Вашингтона чревато самыми негативными последствиями для международной безопасности и системы контроля над вооружениями, и призывают США пересмотреть свои намерения по выходу (из ДРСМД).

Наши поздравления и величайшее уважение к великому президенту Владимиру Путину. Да здравствует Россия, великая и любимая Россия.

Как вы все знаете для нас, Россия - чудесная и великая страна, это братский народ, тёплые отношения которого к нам носят многолетний характер, и мы отвечаем взаимностью.