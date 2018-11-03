В "ЕР" отреагировали на предложение депутата о роспуске ПФР и отмене пенсий

Ликвидировать Пенсионный фонд РФ! Полностью. Имущество продать. Чиновников работать.

Лично я за отмену вообще понятия - пенсионный возраст, и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия - должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии.

В Государственной Думе прокомментировали заявления депутата из Ярославского муниципального собрания. Речь идёт о депутате Дмитрии Петровском, враче-онкологе (по совместительству - пластическом хирурге) местной клиники, представляющем региональное отделение партии «Единая Россия». Петровский объявил, что он против повышения пенсионного возраста, добавив, что он ещё и против пенсии как таковой.По его словам, пенсию по старости в России необходимо отменить, оставив практику выплат социальных пособий исключительно для граждан, имеющих инвалидность. Своё предложение ярославский народный избранник внёс на личной странице в Фейсбуке Сама заметка Петровского выглядит следующим образом (орфография, пунктуация и стилистика сохраняются):Буквально за несколько минут в комментариях к этому посту Дмитрий Петровский узнал всё, что о нём думают ярославцы и не только. Пожалуй, самое мягкое, что предложили подписчики страницы депутата – отлучение Петровского от кресла с трудоустройством на шахту без дальнейшего права на получение пенсии.Если бы депутат остановил свою заметку на фразе «Чиновников – работать», то комментарии были бы противоположными по значению, но региональный парламентарий не удержался. Теперь его инициатива дошла до СМИ и высшего политсовета «Единой России». В партии заявили, что мнение отдельно взятого депутата не отражает мнения всей "ЕР". Замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев отметил, что говорить о ликвидации пенсий может только безответственный человек.