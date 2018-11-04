Американские забавы: Немецкая колотушка против плюшевого медведя
В ходе Второй мировой войнs граната М24 с деревянной рукояткой была основным типом подобного вооружения у солдат гитлеровской армии. Она получила прозвище немецкая «колотушка». Первая модель этой гранаты отличалась наличием ручки, на конце которой располагался шарообразный наконечник со шнуром.
Немецкая «колотушка» считалась оружием наступательного типа с дистанционным взрывателем и состояла из тонкостенного металлического корпуса c зарядом взрывчатого вещества, запала и деревянной рукоятки.
Для применения данной гранаты необходимо было на рукоятке открутить крышку, которая выступала в качестве предохранителя.
Относительная простота конструкции М24 позволила сделать массовым производство данной гранаты в условиях военного времени. Несомненным плюсом такого боеприпаса было отсутствие при его падении риска самопроизвольного подрыва.
К положительным сторонам гранаты М24 также можно было отнести и возможность её броска на большие расстояния, чему во многом способствовало наличие деревянной ручки и смещённого центра тяжести.
Именно такую точную копию гранаты времён Второй мировой войны, а также кумулятивный заряд, решили протестировать авторы ролика на одном из американских ранчо, представляющем собою своеобразный военный полигон. Тестирование немецкой противопехотной осколочной гранаты образца 1924 года (первоначальная разработка - 1915) осуществлялось на плюшевом медведе, что для американских "естествоиспытателей" считается вполне нормальным. Обращает на себя внимание бурная американская радость по поводу разорванной в клочья детской игрушки.
Чем закончились эти испытания - на видео:
Немецкая «колотушка» считалась оружием наступательного типа с дистанционным взрывателем и состояла из тонкостенного металлического корпуса c зарядом взрывчатого вещества, запала и деревянной рукоятки.
Для применения данной гранаты необходимо было на рукоятке открутить крышку, которая выступала в качестве предохранителя.
Относительная простота конструкции М24 позволила сделать массовым производство данной гранаты в условиях военного времени. Несомненным плюсом такого боеприпаса было отсутствие при его падении риска самопроизвольного подрыва.
К положительным сторонам гранаты М24 также можно было отнести и возможность её броска на большие расстояния, чему во многом способствовало наличие деревянной ручки и смещённого центра тяжести.
Именно такую точную копию гранаты времён Второй мировой войны, а также кумулятивный заряд, решили протестировать авторы ролика на одном из американских ранчо, представляющем собою своеобразный военный полигон. Тестирование немецкой противопехотной осколочной гранаты образца 1924 года (первоначальная разработка - 1915) осуществлялось на плюшевом медведе, что для американских "естествоиспытателей" считается вполне нормальным. Обращает на себя внимание бурная американская радость по поводу разорванной в клочья детской игрушки.
Чем закончились эти испытания - на видео: