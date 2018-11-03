Что мешает поднять плавдок ПД-50. Об итогах работы водолазов
В СМИ появилась информация о повреждениях, полученных плавучим доком ПД-50, на котором проходили ремонтные работы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Напомним, что плавдок затонул после отказа наносов, вызванного проблемами при подаче электроэнергии. Мурманскую область накрыла стихия, произошло налипание мокрого снега на ЛЭП, вызвавшее многочисленные обрывы. Эти факторы и названы официально причинами проблем с подачей электроэнергии на судоремонтном заводе и прекращением работы насосов.
Вода, хлынув в цистерны ПД-50, привела к затоплению одного из самых больших плавдоков в мире.
Напомним, что министр промышленности РФ Денис Мантуров в четверг заявил, что решение о том, поднимать или не поднимать плавдок, будет принято в «ближайшие два дня». Сегодня – крайний день, если исходить из заявления министра.
Между тем, в средствах массовой информации появились сведения о том, что высока вероятность отказа от поднятия плавдока. Дело в том, что водолазы, которые все последние дни занимались исследованием состояния ПД-50, установили наличие многочисленных повреждений. Так, информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что корпус плавдока сильно пострадал при ударе о грунт во время затопления. Отмечена безвозвратная потеря двух башенных кранов плавучего дока.
При этом добавляется, что сейчас в большей степени рассматривается возможность покупки аналога ПД-50, а не подъёма затонувшего дока. Однако нет данных о том, у кого плавдок таких габаритов может быть заказан, и какое время может потребоваться на реализацию проекта.
Напомним, что ранее в Объединённой судостроительной корпорации заявили об отсутствии влияния инцидента с ПД-50 на плановые ремонтные работы ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Потом выяснилось, что авианесущий крейсер получил серьёзные повреждения в результате падения башенного крана. Заявлено о 5-метровой пробоине в корпусе и нарушении целостности палубы единственного авианосца ВМФ РФ.
В качестве дополнения: в ходе водолазных работ установлено, что ПД-50 накренён. Одна из его частей находится на глубине 10 м, другая – около 30-ти. При этом плавдок лежит на дне на самом краю ямы глубиной около сотни метров. При выполнении работ по поднятию ПД-50 есть опасность того, что плавдок в эту яму в акватории судоремонтного завода №82 сползёт и «утащит» за собой оборудование, которое может использоваться при подъёме. На сегодняшний день сползанию препятствует воздушный пузырь, который образовался в верхней части плавучего дока.
Вода, хлынув в цистерны ПД-50, привела к затоплению одного из самых больших плавдоков в мире.
Напомним, что министр промышленности РФ Денис Мантуров в четверг заявил, что решение о том, поднимать или не поднимать плавдок, будет принято в «ближайшие два дня». Сегодня – крайний день, если исходить из заявления министра.
Между тем, в средствах массовой информации появились сведения о том, что высока вероятность отказа от поднятия плавдока. Дело в том, что водолазы, которые все последние дни занимались исследованием состояния ПД-50, установили наличие многочисленных повреждений. Так, информационное агентство «Интерфакс», ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что корпус плавдока сильно пострадал при ударе о грунт во время затопления. Отмечена безвозвратная потеря двух башенных кранов плавучего дока.
При этом добавляется, что сейчас в большей степени рассматривается возможность покупки аналога ПД-50, а не подъёма затонувшего дока. Однако нет данных о том, у кого плавдок таких габаритов может быть заказан, и какое время может потребоваться на реализацию проекта.
Напомним, что ранее в Объединённой судостроительной корпорации заявили об отсутствии влияния инцидента с ПД-50 на плановые ремонтные работы ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Потом выяснилось, что авианесущий крейсер получил серьёзные повреждения в результате падения башенного крана. Заявлено о 5-метровой пробоине в корпусе и нарушении целостности палубы единственного авианосца ВМФ РФ.
В качестве дополнения: в ходе водолазных работ установлено, что ПД-50 накренён. Одна из его частей находится на глубине 10 м, другая – около 30-ти. При этом плавдок лежит на дне на самом краю ямы глубиной около сотни метров. При выполнении работ по поднятию ПД-50 есть опасность того, что плавдок в эту яму в акватории судоремонтного завода №82 сползёт и «утащит» за собой оборудование, которое может использоваться при подъёме. На сегодняшний день сползанию препятствует воздушный пузырь, который образовался в верхней части плавучего дока.
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