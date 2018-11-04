Нам нужно народное единство, а дата праздника не так важна

. И уже по традиции обсуждение этой даты чаще всего сводится к следующему: этот праздник – новодел, никакого единения нации на самом деле он не прививает, ему уж точно не дотянуться до того размаха, с которым праздновался день 7 ноября, искусственно заменённый на календарную «альтернативу».Всё это достаточно близко к реальности. Но есть и немаловажный нюанс. Рефлексировать по поводу того, что «были настоящие праздники в отличие от новоделов», можно сколько угодно, но важный вопрос: а что это даёт в итоге стране? По большому счёту – ничего.Уже успело вырасти поколения граждан, многие представители которого уже точно не скажут, а что же ещё лет 30 назад страна отмечала в седьмой ноябрьский день. И это не их вина. После годами вытравливаемой истории своей собственной страны это закономерный результат.Наши дети и внуки откровенно не понимают, как могло случиться так, что их отцы и деды родились в другой стране. Теперь этой страны нет, а почему нет? - молодое поколение ответить не может. Да что там молодое поколение, - мы сами себе не можем ответить, почему же всё-таки перестала существовать страна, в котором мы родились, учились, жили и работали. И не сказать, чтобы из рук вон плохо учились, и работали. Не сказать, что из рук вон плохо страну защищали. Совсем даже наоборот. Однако результат известен.Исходя из этого, главное для нас сегодня сделать выводы самим и научить делать выводы подрастающее поколение. Ведь если о единстве нации говорят с высоких трибун, заявляют о реализации многомиллиардных программ в поддержку монолитности страны, то это ещё не означает, что с единством всё в порядке. Проблема в первую очередь в том, что о своей близости к народу заявляют лица, самим фактом своей бурной деятельности доказывающее существование огромного числа вызовов для того самого народного единства. Это социальная разобщённость, при которой доходы одного процента граждан сопоставимы с доходами остальных 99%. Это проблема ментального непонимания реальных проблем населения со стороны, к сожалению, большинства тех, кто позиционирует себя в качестве защитников народных интересов.В такой ситуации можно рядиться в патриотов, можно в ногу шагать под знамёнами под бравурные марши, но вот только это условие, которые не является ни необходимым, ни тем более достаточным для того, чтобы единство нации было настоящим, а не декларативным.По поводу праздника.На самом деле, праздник нужный. И хотя о дате можно спорить, но целесообразность его наличия в числе красных дат вряд ли нужно подвергать сомнению. В этот день действительно стоит задуматься над тем, какая страна нам подарена предками, и какая ответственность за эту страну лежит на каждом из нас. Мы такие разные – верующие и атеисты, западники и славянофилы, европеоиды и монголоиды, но если нас не будет объединять одна на всех – Россия, то народное единство может окончательно остаться только на бумаге. Потому важно понимать – от Калининграда до Южных Курил и от Дербента до Мурманска – все мы Россия, все мы – её большой многонациональный народ. А уж дата праздника здесь вторична.