Отставку генсека ОДКБ продавил Ереван?

В соответствии с установленным порядком инициированная Армянской стороной процедура досрочного прекращения полномочий представителем Республики Армения Юрием Григорьевичем Хачатуровым на должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности завершена.

Нашла своё подтверждение информация о том, что Юрий Хачатуров снят с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На официальном сайте организации появилось заявление от пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова. В сообщении говорится, что Хачатурова освободили от должности по решению Совета Коллективной безопасности ОДКБ.Возможно, эта информация не вызвала бы повышенного внимания, если бы не одна деталь. После прихода к власти в Армении Никола Пашиняна официальный Ереван инициировал арест Юрия Хачатурова, на тот момент уже находившегося в должности генерального секретаря международной организации. В итоге Хачатуров остался на свободе, но, как выясняется, процессы по его снятию с должности генсека ОДКБ всё же были запущены.Из сообщения пресс-службы Организации:Отмечено, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на Валерия Семерикова, который находился в должности заместителя генерального секретаря организации.Напомним, что армянские власти инкриминируют Юрию Хачатурову «участие в государственном перевороте» в бытность того начальником Генштаба ВС Армении. Многие эксперты посчитали уголовное дело, возбужденное в отношении генерала Хачатурова в Армении, политическим преследованием.