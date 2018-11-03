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Отставку генсека ОДКБ продавил Ереван?

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Нашла своё подтверждение информация о том, что Юрий Хачатуров снят с поста генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На официальном сайте организации появилось заявление от пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова. В сообщении говорится, что Хачатурова освободили от должности по решению Совета Коллективной безопасности ОДКБ.

Отставку генсека ОДКБ продавил Ереван?



Возможно, эта информация не вызвала бы повышенного внимания, если бы не одна деталь. После прихода к власти в Армении Никола Пашиняна официальный Ереван инициировал арест Юрия Хачатурова, на тот момент уже находившегося в должности генерального секретаря международной организации. В итоге Хачатуров остался на свободе, но, как выясняется, процессы по его снятию с должности генсека ОДКБ всё же были запущены.

Из сообщения пресс-службы Организации:
В соответствии с установленным порядком инициированная Армянской стороной процедура досрочного прекращения полномочий представителем Республики Армения Юрием Григорьевичем Хачатуровым на должности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности завершена.


Отмечено, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на Валерия Семерикова, который находился в должности заместителя генерального секретаря организации.

Напомним, что армянские власти инкриминируют Юрию Хачатурову «участие в государственном перевороте» в бытность того начальником Генштаба ВС Армении. Многие эксперты посчитали уголовное дело, возбужденное в отношении генерала Хачатурова в Армении, политическим преследованием.
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Армения продвигает Пашиняна в генсеки ОДКБ?
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