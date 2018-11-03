СМИ Германии: Украинцы хотят сломать нам язык своим "Кыивом"

Это всё равно, как если бы мы требовали от Украины называть нашу страну исключительно «Дойчланд» и никак иначе.

Министерство иностранных дел Украины решило повторить «подвиг» грузинских коллег, которые призывали иностранные государства перепечатать карты и называть страну не Грузией, а Джорджией. В украинском варианте попытки убеждения касаются "правильности" названия столицы. Так, украинские власти пытаются добиться от иностранцев того, чтобы они писали название Киева так – Kyiv, но не так – Kiev (Kiew).На эти настойчивые «просьбы» внимание обратили в Германии. Так, радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk вышла с материалом, в котором рассказывается, что украинский МИД обращается к странам Европейского союза с просьбой называть Киев Кыивом. При этом немецкие журналисты констатируют, что предлагаемое Kyiv немецкоязычные (да и франко-, и англоязычные) граждане прочитать будут просто не в состоянии, так как сочетание «yi», мягко говоря, не является характерным для большинства европейских языков. В том же немецком «y» в середине слова чаще всего читается как «ю» (пример: olympische – олюмпише). Потому Kyiv в немецком варианте, если немцы попытаются это произнести, будет выглядеть как «Кюиф», так как вдобавок «v» произносится как «ф».Немецкие журналисты обратили внимание на то, украинские активисты уже стали забрасывать письмами редакции европейских и американских СМИ с хэштегом #KyivNotKiev. На самом деле, акция проявила себя ещё со времён майдана.Американская администрация ещё несколько лет назад приняла вариант Kyiv для официального наименования украинской столицы. При этом в США сразу же обозначилась проблема: люди попросту не могут это прочитать, ведь если читать как «Кыив», то это противоречит правилам транскрипции английского языка, да и со звуком «ы» у англоговорящих (для тех, у кого английский – родной) явные сложности, особенно в середине слова.Рядовые немцы отметили бредовость самой инициативы о переписывании названия, инициированного Киевом (или Кыивом).Комментарий в соцсети:Для справки: название нашей страны во многих языках звучит весьма экзотично. Например, Россия по-венгерски – Oroszország (Оросорзаг), по-китайски – Элуоси, по-латышски - Krievija (Криевия). И ведь никто из российского МИД, к счастью, не додумался направлять в эти страны письма с предложением поменять название исключительно на тот вариант, который соответствует русскоязычному звучанию.