Пример деградации танковой промышленности Украины

Отчёт украинской государственной компании «Укрспецэкспорт» говорит о том, что в начале текущего года в Пакистан была поставлена партия запасных частей для танка MBT-2000 «Аль-Халид». Это совместная китайско-пакистанская разработка (на основе Тип 90-II ), относящаяся к танкам 2-го поколения. Сумма контракта на поставку составила чуть больше 1,1 млн долларов. И это «Укрспецэкспорт» позиционирует как успех украинской продукции на международном рынке.О каких конкретно запасных частях для основных танков армии Пакистана идёт речь?А речь о трёх 6-цилиндровых двухтактных двигателях 6ТД-2 459М.ТУ и шести единицах 6ТД-1 459И.ТУ. Причём партия из шести двигателей предназначалась для ремонта танков Т-80УД, известных как «Берёза». Танк разрабатывался Харьковским конструкторским бюро машиностроения (ХКБМ) им. А.А.Морозова. Украина заключила с Пакистаном контракт на поставку 320 таких машин. Через три года все законтрактованные танки были поставлены. Теперь у Пакистана возникла потребность в ремонте и модернизации этих машин, однако украинская промышленность дня сегодняшнего и украинская промышленность образца 1996 года, как говорят на самой Украине, две большие разницы. Обеспечить в полной мере пакистанских заказчиков новыми двигателями украинская промышленность уже не в состоянии, а потому в отчёт поставка 9 двигателей уже представлена как большое достижение для оборонно-промышленного комплекса Украины. Более трёхсот танков за три года против 17 двигателей за два года...Поставки осуществлены для пакистанской компании Spares Depot EME. В 2017 году Украина смогла поставить 8 единиц двигателей 6ТД-2.Для справки: китайско-пакистанские танки MBT-2000 «Аль-Халид» сегодня стоят на вооружении не только армии Пакистана, но также армий Мьянмы, Бангладеш и Марокко.Проблема с распространением этих танков состоит ещё и в том, что на них используется нелицензионный вариант советской гладкоствольной пушки Д-81ТМ (2А46) разработки Свердловского 9-го ОКБ. В пакистанской версии это 125-мм ZPT-98. Производители в своё время договорились о поставках "Аль-Халидов" в Перу, однако перуанцы в итоге все свои подписи отозвали.