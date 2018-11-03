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Мэр Риги на "Балтийском форуме": Русские - это актив Европы

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В Прибалтике и раньше недолюбливали русских. И сейчас эта парадигма из умов и сердец многих "коренных прибалтов" никуда не ушла. Однако на данный момент геополитическая ситуация в мире поменялась, и многие жители Евросоюза, включая таковых из прибалтийских республик, понимают, насколько важен тот факт, что сотни тысяч русских сейчас по разным причинам проживают на территории ЕС.

Мэр Риги на "Балтийском форуме": Русские - это актив Европы



Об этом открыто высказался мэр латышской столицы Нил Ушаков (этнический русский) на проходящей в Юрмале международной встрече «Балтийский форум». Его мысль была о том, что проживающие за границей русские, включая таковых в ЕС, дают надежду на конструктивные и дружеские отношения с Россией и в будущем.

Буквально свою мысль Ушаков выразил так:
Наличие русских в ЕС — это актив, который позволяет позитивно смотреть в будущее в надежде, что международные отношения будут хорошими.


Учитывая тот факт, что Соединенные Штаты утеряли свою мировую гегемонию и вряд ли смогут защитить Старый свет при необходимости, рижский градоначальник абсолютно прав, и Европе лучше дружить с Российской Федерацией, нежели выступать против неё или притеснять русских.

При этом рижский градоначальник подчеркнул, что речь идёт не о малочисленной диаспоре русскоговорящих европейцев, а многих проживающих в Европе русских с активной жизненной позицией, обеспеченных и энергичных. Такие люди смогут влиять на ситуацию как в ЕС, так и в России, и это стоит учитывать и использовать на благо в том числе самого ЕС.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/NilsUsakovs/
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