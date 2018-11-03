Мэр Риги на "Балтийском форуме": Русские - это актив Европы

Наличие русских в ЕС — это актив, который позволяет позитивно смотреть в будущее в надежде, что международные отношения будут хорошими.

В Прибалтике и раньше недолюбливали русских. И сейчас эта парадигма из умов и сердец многих "коренных прибалтов" никуда не ушла. Однако на данный момент геополитическая ситуация в мире поменялась, и многие жители Евросоюза, включая таковых из прибалтийских республик, понимают, насколько важен тот факт, что сотни тысяч русских сейчас по разным причинам проживают на территории ЕС.Об этом открыто высказался мэр латышской столицы Нил Ушаков (этнический русский) на проходящей в Юрмале международной встрече «Балтийский форум». Его мысль была о том, что проживающие за границей русские, включая таковых в ЕС, дают надежду на конструктивные и дружеские отношения с Россией и в будущем.Буквально свою мысль Ушаков выразил так:Учитывая тот факт, что Соединенные Штаты утеряли свою мировую гегемонию и вряд ли смогут защитить Старый свет при необходимости, рижский градоначальник абсолютно прав, и Европе лучше дружить с Российской Федерацией, нежели выступать против неё или притеснять русских.При этом рижский градоначальник подчеркнул, что речь идёт не о малочисленной диаспоре русскоговорящих европейцев, а многих проживающих в Европе русских с активной жизненной позицией, обеспеченных и энергичных. Такие люди смогут влиять на ситуацию как в ЕС, так и в России, и это стоит учитывать и использовать на благо в том числе самого ЕС.