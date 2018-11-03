Иранские заводы начали массовое производство истребителей "Kowsar"

Мы начинаем производство необходимого числа таких самолетов, и они будут поставлены на службу наших военно-воздушных сил.

Министр обороны Ирана Амир Хатами подтвердил ранее появившуюся в прессе информацию о том, что в стране начата реализация программы массового производства истребителей «Ковсар» (Kowsar). Это истребители 4-го поколения, первый из которых для широкой общественности в Иране был продемонстрирован 21 августа.В разработке «Ковсара» приняли участие несколько иранских научно-исследовательских институтов.На борту истребителя установлен новый радар, имеются электронные дисплеи, на которых отображается оперативная обстановка, в том числе отслеживаются и анализируются цели – на основе работы бортового компьютера.Амир Хатами: Твиттер-аккаунте журналиста-международника Аббаса Джумы представлены фотографии заводского цеха, в котором ведётся сборка нескольких новых иранских истребителей.Аббас с иронией пишет: «С – санкции, И – изоляция».Стоит заметить, что ВВС Ирана вряд ли можно назвать развитыми. Проблема связана с тем, что на вооружении иранских вооружённых сил стоят в основном видавшие виды самолёты американского производства, включая F-4. По понятным причинам, с обслуживанием этих самолётов возникали и возникают существенные проблемы. Именно поэтому Иран решил осуществить вложение в создание собственного истребителя. При этом можно констатировать, что облик "Ковсар" во многом схож с обликом американского F-5. Кстати, эти самолёты ВВС Ирана (F-5Е) активно применялись в ходе войны с соседним Ираком.О том, какое количество "Ковсаров" будет заказано для нужд иранских ВВС, пока не сообщается.