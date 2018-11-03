Индия созрела: до конца года запустит производство АК-103
Индийская пресса пишет о том, что Нью-Дели и Москва близки к подписанию соглашения о создании на территории Индии лицензированного производства российских автоматов. Речь идёт об автоматах АК-103. Ранее из Саудовской Аравии поступили новости о том, что эти же автоматы российского производства предпочли силы специального назначения саудовских вооружённых сил.
Соглашение о запуске производственной линии АК-103 под патрон 7,62 мм в Индии планируется подписать до конца года. Это соглашение станет частью реализуемой индийскими властями программы «Сделай в Индии». Производство сразу же будет развёрнуто на двух заводах - в Тируччирапалли и Ишапуре.
В результате запуска производства новые автоматы должны заменить находящиеся на вооружении индийских войск Insas. Для реализации проекта создаётся совместное предприятие, в котором у Индии окажется контрольный пакет – 50,5% акций. С российской стороны соглашение будет подписываться представителями концерна «Калашников».
Индийская сторона достаточно долго размышляла над тем, каким автоматам для вооружённых сил отдать предпочтение. Основные требования: неприхотливость при использовании, относительно невысокая цена и возможность запустить производство на индийских мощностях с созданием новых рабочих мест в стране. После взвешивания всех ЗА и ПРОТИВ индийские власти пришли к решению о сотрудничестве именно с российскими производителями. Другие удовлетворить всех индийских потребностей оказались не готовы.
В общей сложности индийская сторона получит право на производство 650 тысяч автоматов АК-103. Первоначально сообщалось, что партию АК-103 в количестве 150 тысяч единиц Индия закажет напрямую у России, а производить на своей территории будет около 600 тысяч единиц этого стрелкового оружия.
Соглашение о запуске производственной линии АК-103 под патрон 7,62 мм в Индии планируется подписать до конца года. Это соглашение станет частью реализуемой индийскими властями программы «Сделай в Индии». Производство сразу же будет развёрнуто на двух заводах - в Тируччирапалли и Ишапуре.
В результате запуска производства новые автоматы должны заменить находящиеся на вооружении индийских войск Insas. Для реализации проекта создаётся совместное предприятие, в котором у Индии окажется контрольный пакет – 50,5% акций. С российской стороны соглашение будет подписываться представителями концерна «Калашников».
Индийская сторона достаточно долго размышляла над тем, каким автоматам для вооружённых сил отдать предпочтение. Основные требования: неприхотливость при использовании, относительно невысокая цена и возможность запустить производство на индийских мощностях с созданием новых рабочих мест в стране. После взвешивания всех ЗА и ПРОТИВ индийские власти пришли к решению о сотрудничестве именно с российскими производителями. Другие удовлетворить всех индийских потребностей оказались не готовы.
В общей сложности индийская сторона получит право на производство 650 тысяч автоматов АК-103. Первоначально сообщалось, что партию АК-103 в количестве 150 тысяч единиц Индия закажет напрямую у России, а производить на своей территории будет около 600 тысяч единиц этого стрелкового оружия.
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