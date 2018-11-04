Только не спит "Барсук". Обзор AEK-999
Грозное стрелковое оружие, не щадящая пехоту противника – пулемёт AEK-999 калибра 7,62 мм от Ковровского механического завода. Но при всей мощи и достаточно большом весе (8,74 кг) это оружие обладает способностью малошумной стрельбы. Достигается это при его скорострельности до 650 выстрелов в минуту характерным ПМС (прибором для малошумной стрельбы), который помимо всего прочего позволяет пулемётчику вести огонь любой интенсивности без опасения оказаться оглушённым собственной стрельбой.
Изначальные планы – поставки пулемёта для нужд специальных подразделений МВД. Именно специальные подразделения и оценили эффективность AEK-999 «Барсук», а также низкий уровень шумности при стрельбе из этого пулемёта. Среди эпитетов в отношении стрельбы из AEK-999 можно услышать даже такой: «Это щебетание птиц».
Высокая эффективность работы пулемётчика в данном случае связана в первую очередь с тем, что подавление пулемётного «гнезда» противником затруднено. Причина очевидна – пулемётчик не обнаруживает себя высокими децибелами, которыми отличается обычный пулемёт. Специалисты отмечают, что AEK-999 в связи с его особенностью может быть актуальным видом стрелкового оружия не только для спецназа министерства внутренних дел (Росгвардии), но и для стрелковых подразделений Вооружённых сил. При этом до сих пор нет точных данных о числе этих пулемётов, поставленных спецназу.
При обзоре пулемётов такого плана обычно идёт сравнение с «Печенегом».
Видеообзор AEK-999 на YouTube-канале «NewSoldat»:
Изначальные планы – поставки пулемёта для нужд специальных подразделений МВД. Именно специальные подразделения и оценили эффективность AEK-999 «Барсук», а также низкий уровень шумности при стрельбе из этого пулемёта. Среди эпитетов в отношении стрельбы из AEK-999 можно услышать даже такой: «Это щебетание птиц».
Высокая эффективность работы пулемётчика в данном случае связана в первую очередь с тем, что подавление пулемётного «гнезда» противником затруднено. Причина очевидна – пулемётчик не обнаруживает себя высокими децибелами, которыми отличается обычный пулемёт. Специалисты отмечают, что AEK-999 в связи с его особенностью может быть актуальным видом стрелкового оружия не только для спецназа министерства внутренних дел (Росгвардии), но и для стрелковых подразделений Вооружённых сил. При этом до сих пор нет точных данных о числе этих пулемётов, поставленных спецназу.
При обзоре пулемётов такого плана обычно идёт сравнение с «Печенегом».
Видеообзор AEK-999 на YouTube-канале «NewSoldat»: