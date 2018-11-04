Встреча в Париже. Поговорить готовы!

Заметим: не Россия предложила встречу Путина и Трампа 11 ноября в Париже, её анонсировала американская сторона, а именно помощник президента США по национальной безопасности и ястреб Джон Болтон. Россия не отказалась. Ещё 11 ноября пройдут выборы в Донецке и Луганске, странное совпадение.Вообще, международные торжества в Париже посвящены столетию окончания Первой мировой войны. Хорошо бы по такому случаю и войну на Донбассе закончить, хотя бы прекратить стрелять на линии разграничения. Не с этим ли предложением Ангела Меркель летала на один день в Киев к Петру Порошенко? Она-то знает, кто ведёт «беспокоящие» обстрелы.Зачем обе высокие стороны решили встретиться в Париже? Официально, чтобы снизить напряжённость, «ситуация слишком разогрета», по мнению Болтона. Почему? Отметим не афишируемый, но имеющий место быть факт: Россия вырвалась вперёд в стратегических вооружениях, поэтому США задёргались, выходят из ДРСМД, и это решение не только Трампа, но и более широких военных кругов США, на гиперзвуковые ракеты России. Заметим: на этот раз нет обычного воя CNN и прочей глобалистской прессы по поводу встречи на высшем уровне Путина и Трампа. Получается, Трамп постепенно укрепляет свой авторитет, а Путин ему в этом ассистирует.Джон Болтон поспешил объявить, что встреча на высшем уровне в Париже будет короткой. Он ошибается, может быть, преднамеренно. Встреча вряд ли будет короткой, потому что она нужна Трампу. Для Трампа переговоры с Путиным на мировые темы – это способ укрепить свои внутриполитические позиции в борьбе с демократами и глобалистами, «вашингтонским болотом». На таких переговорах «коней не меняют»! При этом Трамп получает и другой бонус: смещает в свою пользу повестку дня в мировых СМИ. Советник президента России Юрий Ушаков уверенно сказал, что «встреча в Париже будет полноценной и хорошо подготовленной».Вообще, Москве переговоры с Трампом стратегически выгодны. Наш МИД и глава его Сергей Лавров всегда не против поговорить, а сейчас Москва может этим помочь Трампу в его борьбе со своими самыми ярыми врагами – демократами-неоконами, "коллективным Маккейном", чтобы осушить «вашингтонское болото».В принципе, Москва с Трампом может о чём-то договориться, его позиция «Сначала Америка!» это позволяет. А вот с его противниками, с демократами-глобалистами, с "коллективным Маккейном" договариваться, в принципе, не о чем: они только о капитуляции России хотят договариваться. Поэтому Трамп – «наш агент», несмотря на весь его воинственный пыл!Переговорами на высшем уровне о стратегических вооружениях Путин поднимает статус Трампа самим фактом переговоров. Поэтому и встреча на высшем уровне в 2019 году состоится, но вот место встречи, заявленный Болтоном Вашингтон, Москву вряд ли устраивает, поэтому Москва никак не комментировала это заявление Болтона: его можно подать и рассматривать как уступку Москвы. А вот Хельсинки или Рейкьявик, или Мальта Москву устроят – почему нет?Для этих встреч на высшем уровне создан как специально не убиенный для любой пропаганды глобалистских СМИ повод: выход США из ДРСМД и его последствия, переговоры о новом ОСВ-3. «Мировая» пресса уже вынуждена умерить свой пыл по поводу встреч Путина и Трампа.В большой политике всегда многое недоговаривают. О чём недоговорят в этот раз? Опять все будут много улыбаться и думать про себя: «Когда же чёрт возьмёт тебя»? Если кто не заметил: в мире образовался треугольник: Трамп – Путин – Си Цзиньпин. Все остальные могут расслабиться.Кстати, в этом треугольнике нет антироссийского угла, его взяла на себя Англия, её министр иностранных дел делает просто бандитские заявления, как рэкетир: Россия должна изменить своё поведение, иначе… А что иначе? Иначе Москва отключит газ! А в общем, «стабильности в мире нет». Гениальное определении ситуации, данное ещё советским кинематографом.