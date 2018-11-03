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Истребитель МиГ-29М упал в Египте

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Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию сообщает об аварии российского истребителя МиГ-29М при выполнении тренировочного полёта в Египте. Сообщается о том, что ОСК сформирует команду технических специалистов, которые окажутся всю необходимую помощь для расследования случившегося.

Истребитель МиГ-29М упал в Египте



По последним данным, упал самолёт МиГ-29М, который ранее был поставлен в рамках контракта для ВВС Египта. Самолёты по этому контракту были поставлены египетской стороне в текущем году. Первая партия истребителей прибыла в Египет в апреле.

Пилот, выполнявший тренировочный полёт, катапультировался. О его состоянии на данный момент не сообщается.

Также нет данных о том, какие версии рассматриваются по поводу возможных причин аварии с самолётом российского производства.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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