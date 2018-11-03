Истребитель МиГ-29М упал в Египте
Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на Объединённую авиастроительную корпорацию сообщает об аварии российского истребителя МиГ-29М при выполнении тренировочного полёта в Египте. Сообщается о том, что ОСК сформирует команду технических специалистов, которые окажутся всю необходимую помощь для расследования случившегося.
По последним данным, упал самолёт МиГ-29М, который ранее был поставлен в рамках контракта для ВВС Египта. Самолёты по этому контракту были поставлены египетской стороне в текущем году. Первая партия истребителей прибыла в Египет в апреле.
Пилот, выполнявший тренировочный полёт, катапультировался. О его состоянии на данный момент не сообщается.
Также нет данных о том, какие версии рассматриваются по поводу возможных причин аварии с самолётом российского производства.
По последним данным, упал самолёт МиГ-29М, который ранее был поставлен в рамках контракта для ВВС Египта. Самолёты по этому контракту были поставлены египетской стороне в текущем году. Первая партия истребителей прибыла в Египет в апреле.
Пилот, выполнявший тренировочный полёт, катапультировался. О его состоянии на данный момент не сообщается.
Также нет данных о том, какие версии рассматриваются по поводу возможных причин аварии с самолётом российского производства.
- Использованы фотографии:
- Википедия/Vitaly V. Kuzmin