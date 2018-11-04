Авиаудар коалиции во главе с США привёл к гибели не менее 14 мирных сирийцев

Боевые самолёты из состава сил коалиции во главе с США на одном из аэродромов

Вчера, 3 ноября 2018 года, как сообщает информационное агентство «France Presse», не менее 14 мирных жителей (из которых пятеро были несовершеннолетними) погибли в результате удара авиации коалиции во главе с США по позициям джихадистов на востоке Сирии. Авиаудары наносились по деревням Хаджин, Соуза и Аль-Шаафа в восточных районах провинции Дейр эз-Зор.«Сирийская обсерватория по правам человека» сегодня подтвердила эти данные (несмотря на порой неоднозначность действий этой организации, иного источника информации о жертвах на территории джихадистов нет), добавив, что «имеется ещё несколько десятков раненых, часть их которых находится в тяжёлом состоянии, и число погибших нонкомбатантов, вероятно, ещё более возрастёт».Также сообщается, что в результате налёта американских и союзных им ВВС было убито всего 9 боевиков, предположительно из группировки «Исламское государство» (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ).Данный авиаудар был произведён в качестве ответного действия после наступления джихадистов на базу американских союзников в населённом пункте Аль-Бахра.Напомним, что пик успехов «ИГ» пришёлся на 2014 год, когда на огромных территориях Ирака и Сирии, захваченных этой группировкой, был создан «исламский халифат по образцу государства муджахедов пророка Мухаммада».Однако к настоящему времени эта самая радикальная группировка из состава «джихадистского сирийского интернационала» была выбита (благодаря в первую очередь военной помощи законному правительству Сирии со стороны России и Ирана) с большей части ранее контролируемых ей территорий.В настоящее время на территории Сирии относительно крупные силы ИГ присутствуют только в зоне пустыни Бадия и в анклаве Дейр-эз_зор, в котором и расположены поселения Хаджин, Соуза и Аль-Шаафа, не считая нескольких мелких партизанских отрядов джихадистов, действующих в различных районах страны.По последним данным, число человеческих жертв гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году и продолжающейся до сих пор, по минимальным оценкам, составляет 360 000 человек (а некоторые оценки говорят о 480 000 – 560 000 жертв).