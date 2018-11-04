Власти подтвердили террористический характер самоподрыва женщины в столице Туниса

Тунисская смертница, погибшая в результате самоподрыва

Полицейский спецназ в районе площади им. Хабиба Бургиббы, Тунис

Согласно данным информагентства «Reuters», вчера, 3 ноября 2018 года, власти Туниса официально подтвердили, что самоподрыв, устроенный смертницей на площади им. Хабиба Бургиббы, главной площади Туниса, 29 октября 2018 года, имел террористическую направленность, а его исполнительница и её наставники связаны с джихадистским подпольем, действующим в стране.Напомним, 30-летняя женщина, одетая в относительно современную, а не традиционную, «по шариату», исламскую одежду, неожиданно вышла из толпы, подошла к группе стоявших полицейских и взорвала себя прямо в центре столицы Туниса. При этом было ранено 9 человек (2 из них – тяжело), 8 из которых являются сотрудниками полиции; погибла только сама смертница.Проспект имени Хабиба Бургиббы, выходящий на одноимённую площадь, — это одно из главных мест столицы; территория, на которой не только происходит скопление иностранных туристов, т. к. это, можно сказать, «Красная площадь» Туниса, но и известное место народных протестов, в результате которых в 2011 году был свергнут давний лидер страны и началась «арабская весна».Надо сказать, что Тунис – одна из немногих реально действующих демократий арабского мира, и единственное государство, которое, сбросив прежнюю власть в ходе «арабской весны», не впало в анархию или где не началась гражданская война (по мнению отдельных экспертов, это произошло по причине того, что для населения иных стран, также избранных целями управляемой дестабилизации, необходим был "образцовый пример").Постепенно за период 2011-2014 гг. Тунис постепенно восстановил систему власти и стабилизировал свою экономику. Однако в 2015 году в «Национальном музее» Туниса группой радикальных джихадистов были захвачены заложники, из которых 21 чел. погиб при штурме, а на пляже одного из роскошных отелей один из террористов устроил бойню, в результате которой погибло 38 человек, и снова в большинстве — иностранные туристы. Эти два наиболее резонансных теракта обрушили экономику Туниса, которая сильно зависит от туризма, и даже способствовали коллапсу туриндустрии в России.На следующий год радикальные исламисты, ориентируясь на группировки из соседней Ливии, сделали неудачную попытку захватить приграничный город у границы с бывшей «джамахирией ливийского народа». Однако с того времени власти резко усилили борьбу с терроризмом и религиозным экстремизмом, и до последнего времени серьёзных терактов в Тунисе не было. Правда, ситуация с безопасностью иностранных туристов была и остаётся в этой стране крайне напряжённой, в том числе и из-за близкого соседства с охваченной гражданской войной Ливией и с насыщенным исламистскими группировками Алжиром.