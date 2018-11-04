В Афганистане разбился или был сбит вертолёт правительственных сил. Погибло до 27 человек
Согласно данным, опубликованным афганским информационным агентством «Tolo news», в минувшую субботу, 3 ноября 2018 года, в ходе своего выступления министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что пока неизвестны ни точные причины, ни достоверное количество погибших при падении вертолёта, произошедшего 31 октября 2018 года в провинции Фарах. И тем более правительственные силы пока не могут обнаружить и забрать тела жертв.
Напомним, военно-транспортный вертолёт афганских ВВС в минувшую среду потерял высоту и разбился в районе горных массивов Анардар и Шиндад в провинции Фарах на западе Афганистана, в районах, контролируемых боевиками радикального исламистского движения «Талибан» (запрещённого в РФ).
В официальной версии катастрофы говорится о плохой погоде и возможном отказе приборов, так как винтокрылая машина была достаточно старой. Однако афганские исламисты достаточно чётко утверждают, что вертолёт правительственных сил был сбит ими огнём с земли.
Афганские власти признали, что из находившихся на борту никто не выжил, хотя до последнего надеялись, что хотя бы некоторые лица из группы спаслись. Среди погибших было несколько высокопоставленных офицеров и чиновников, в том числе глава парламента провинции Фарах Фарид Бахтавар, полковник афганских ВВС Мохаммед Ариф и заместитель командующего 207 военного корпуса Неметулла Халил.
Как ни странно, но до сих пор ни афганские официальные власти, ни афганские силовики не определились с количеством жертв: по одной версии, их 19 человек, так как это максимально допустимое число для перевозки на вертолётах такого типа. Однако, по другой версии, в винтокрылой машине находилось до 27 человек, и это являлось большой перегрузкой, и, соответственно могло послужить причиной крушения (или, как минимум, привело к ухудшению манёвренности, что отрицательно сказалось при попадании в зону огня засады талибов).
По предварительной информации, попытка официальных властей договориться с боевиками и забрать тела погибших в минувшую пятницу оказалась сорвана, а идея проведения воздушно-десантной операции в этой достаточно удалённой и относительно труднодоступной провинции «изначально не вызвала должного воодушевления и пока не нашла поддержки в кругу высших армейских руководителей».
Напомним, что это уже восьмое с начала 2018 года крушение вертолёта в Афганистане и крупнейшее по числу жертв.
Напомним, военно-транспортный вертолёт афганских ВВС в минувшую среду потерял высоту и разбился в районе горных массивов Анардар и Шиндад в провинции Фарах на западе Афганистана, в районах, контролируемых боевиками радикального исламистского движения «Талибан» (запрещённого в РФ).
В официальной версии катастрофы говорится о плохой погоде и возможном отказе приборов, так как винтокрылая машина была достаточно старой. Однако афганские исламисты достаточно чётко утверждают, что вертолёт правительственных сил был сбит ими огнём с земли.
Афганские власти признали, что из находившихся на борту никто не выжил, хотя до последнего надеялись, что хотя бы некоторые лица из группы спаслись. Среди погибших было несколько высокопоставленных офицеров и чиновников, в том числе глава парламента провинции Фарах Фарид Бахтавар, полковник афганских ВВС Мохаммед Ариф и заместитель командующего 207 военного корпуса Неметулла Халил.
Как ни странно, но до сих пор ни афганские официальные власти, ни афганские силовики не определились с количеством жертв: по одной версии, их 19 человек, так как это максимально допустимое число для перевозки на вертолётах такого типа. Однако, по другой версии, в винтокрылой машине находилось до 27 человек, и это являлось большой перегрузкой, и, соответственно могло послужить причиной крушения (или, как минимум, привело к ухудшению манёвренности, что отрицательно сказалось при попадании в зону огня засады талибов).
По предварительной информации, попытка официальных властей договориться с боевиками и забрать тела погибших в минувшую пятницу оказалась сорвана, а идея проведения воздушно-десантной операции в этой достаточно удалённой и относительно труднодоступной провинции «изначально не вызвала должного воодушевления и пока не нашла поддержки в кругу высших армейских руководителей».
Напомним, что это уже восьмое с начала 2018 года крушение вертолёта в Афганистане и крупнейшее по числу жертв.