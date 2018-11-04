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В Афганистане разбился или был сбит вертолёт правительственных сил. Погибло до 27 человек

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Согласно данным, опубликованным афганским информационным агентством «Tolo news», в минувшую субботу, 3 ноября 2018 года, в ходе своего выступления министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что пока неизвестны ни точные причины, ни достоверное количество погибших при падении вертолёта, произошедшего 31 октября 2018 года в провинции Фарах. И тем более правительственные силы пока не могут обнаружить и забрать тела жертв.

Напомним, военно-транспортный вертолёт афганских ВВС в минувшую среду потерял высоту и разбился в районе горных массивов Анардар и Шиндад в провинции Фарах на западе Афганистана, в районах, контролируемых боевиками радикального исламистского движения «Талибан» (запрещённого в РФ).


В официальной версии катастрофы говорится о плохой погоде и возможном отказе приборов, так как винтокрылая машина была достаточно старой. Однако афганские исламисты достаточно чётко утверждают, что вертолёт правительственных сил был сбит ими огнём с земли.

В Афганистане разбился или был сбит вертолёт правительственных сил. Погибло до 27 человек


Афганские власти признали, что из находившихся на борту никто не выжил, хотя до последнего надеялись, что хотя бы некоторые лица из группы спаслись. Среди погибших было несколько высокопоставленных офицеров и чиновников, в том числе глава парламента провинции Фарах Фарид Бахтавар, полковник афганских ВВС Мохаммед Ариф и заместитель командующего 207 военного корпуса Неметулла Халил.

Как ни странно, но до сих пор ни афганские официальные власти, ни афганские силовики не определились с количеством жертв: по одной версии, их 19 человек, так как это максимально допустимое число для перевозки на вертолётах такого типа. Однако, по другой версии, в винтокрылой машине находилось до 27 человек, и это являлось большой перегрузкой, и, соответственно могло послужить причиной крушения (или, как минимум, привело к ухудшению манёвренности, что отрицательно сказалось при попадании в зону огня засады талибов).

По предварительной информации, попытка официальных властей договориться с боевиками и забрать тела погибших в минувшую пятницу оказалась сорвана, а идея проведения воздушно-десантной операции в этой достаточно удалённой и относительно труднодоступной провинции «изначально не вызвала должного воодушевления и пока не нашла поддержки в кругу высших армейских руководителей».

Напомним, что это уже восьмое с начала 2018 года крушение вертолёта в Афганистане и крупнейшее по числу жертв.
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