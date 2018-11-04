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Египетская сторона рассказала о рабочей версии причин аварии МиГ-29

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Известия, приходящие из Египта по поводу крушения МиГ-29, не дают повода для оптимизма. Сообщается о причинах аварии российского истребителя, который был передан египетской стороне в рамках контракта в текущем году. И причинами называется не ошибка египетского пилота, а техническая неисправность самолёта.

Египетская сторона рассказала о рабочей версии причин аварии МиГ-29



О технической неисправности заявляет представитель египетских ВВС, на которого ссылается РИА Новости.

В материале информационного агентства заявлено, что причиной крушения стали неполадки в системе управления. На каком основании сделаны такие выводы, не сообщается.

Напомним, что сводки об аварии истребителя МиГ-29М поступили из Египта накануне. Представители Объединённой авиастроительной корпорации сразу же заявили, что вылетают в Каир, чтобы на месте выяснить причины аварии. Об этом было заявлено ещё до того, как египетская сторона фактически обвинила российского производителя в том, что у самолёта во время выполнения тренировочного полёта возникли неполадки в системе управления.

Нужно добавить, что пилот МиГ-29М ВВС Египта катапультировался. В египетских СМИ заявляют, что это опытный лётчик.

Свет на причины крушения прольёт расшифровка бортовых самописцев российского истребителя 4-го поколения ВВС Египта.
Использованы фотографии:
defense.ru
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