Выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М" функционирует в штатном режиме

Главное оборонное ведомство РФ сегодня сообщает об успешном выведении на орбиту спутника «Глонасс-М». В сообщении говорится о том, что ракета-носитель "Союз-2.1б", относящаяся к среднему классу РН, стартовала в 23:17 по Москве с космодрома Плесецк. Выведение спутника разгонным блоком «Фрегат», как отмечено, прошло штатно.Добавляется, что со спутником установлена телеметрическая связь, которая поддерживается в рабочем режиме. Также сообщается, что все бортовые системы аппарата «Глонасс-М» функционируют в штатном режиме.После выведения на околоземную орбиту этого спутника группировка «Глонасс» включает в себя 27 аппаратов. При этом входящий в орбитальную группировку спутник «Глонасс-К», относящийся к новому поколению, осуществляет полёт в режиме лётных испытаний.Для справки:«Глонасс-М» - второе поколения спутников навигационной системы. Разработка и выпуск этих космических аппаратов осуществляется ИСС им. академика Решетнёва. Они, как отмечают производители, позволяют повысить точность глобального позиционирования вследствие своих конструктивных особенностей по излучению сигнала.Некоторые характеристики и параметры спутника:Масса – 1,415 т; гарантийный срок активного существования аппарата – 7 лет (это выше, чем у спутников первого поколения системы «Глонасс»); точность определения координат в 2,5 раза выше, чем у предшественников; работа на основе российской бортовой цифровой вычислительной машины на базе процессора с системой команд VAX 11/750 (К1839), мощность СЭП — 1400 Вт.Предыдущий запуск РН со спутником этого класса состоялся летом текущего года.