Новости

Выведенный на орбиту спутник "Глонасс-М" функционирует в штатном режиме

10
Главное оборонное ведомство РФ сегодня сообщает об успешном выведении на орбиту спутника «Глонасс-М». В сообщении говорится о том, что ракета-носитель "Союз-2.1б", относящаяся к среднему классу РН, стартовала в 23:17 по Москве с космодрома Плесецк. Выведение спутника разгонным блоком «Фрегат», как отмечено, прошло штатно.




Добавляется, что со спутником установлена телеметрическая связь, которая поддерживается в рабочем режиме. Также сообщается, что все бортовые системы аппарата «Глонасс-М» функционируют в штатном режиме.

После выведения на околоземную орбиту этого спутника группировка «Глонасс» включает в себя 27 аппаратов. При этом входящий в орбитальную группировку спутник «Глонасс-К», относящийся к новому поколению, осуществляет полёт в режиме лётных испытаний.

Для справки:
«Глонасс-М» - второе поколения спутников навигационной системы. Разработка и выпуск этих космических аппаратов осуществляется ИСС им. академика Решетнёва. Они, как отмечают производители, позволяют повысить точность глобального позиционирования вследствие своих конструктивных особенностей по излучению сигнала.

Некоторые характеристики и параметры спутника:
Масса – 1,415 т; гарантийный срок активного существования аппарата – 7 лет (это выше, чем у спутников первого поколения системы «Глонасс»); точность определения координат в 2,5 раза выше, чем у предшественников; работа на основе российской бортовой цифровой вычислительной машины на базе процессора с системой команд VAX 11/750 (К1839), мощность СЭП — 1400 Вт.

Предыдущий запуск РН со спутником этого класса состоялся летом текущего года.
Использованы фотографии:
Википедия
Мы в Яндекс Дзен
Запуск "Веги" с южноамериканского космодрома "Куру" озадачил российских экспертов
Еще один спутник разбился, не выйдя на заданную орбиту
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти