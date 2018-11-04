Полёт Ту-142 над кораблём ВМС США Mount Whitney

В сети появились фотографии, на которых запечатлён российский противолодочный самолёт Ту-142, который оказался «в гуще событий» натовских учений. Ту-142, носящий имя Александра Можайского, на малой высоте пролетел над флагманским кораблём 6-го флота военно-морских сил США. Именно с борта этого корабля и были сделаны фотографии российского военного самолёта.Сообщается, что полёт противолодочного самолёта над акваторией Норвежского моря в районе натовских военных маневров состоялся в минувшую пятницу.Для сопровождения Ту-142 натовскому военному командованию в воздух пришлось поднимать истребители. Два «Торнадо» вылетели с базы ВВС Британии «Лоссимут» (Шотландия). При этом в воздух был поднят и самолёт заправщик, местом базирования которого является «Брайз Нортон». Через некоторое время к этой тройке самолётов британских королевских ВВС присоединились два истребителя и самолёт-заправщик ВВС Франции. В таком, достаточно широком, составе натовские самолёты пытались «отогнать» российский противолодочный Ту-142 от американского флагманского корабля Шестого флота, выступающего в качестве штаба военно-морской операции в рамках ученийТу-142 – дальний противолодочный самолёт. Активно применяется для осуществления океанской разведки, включая радиотехническую. Экипаж самолёта – 10 человек. Максимальная скорость – 855 км/ч, крейсерская скорость – 720 км/ч, практический потолок – 13500 м, боевой радиус применения – 5200 км. На 2018 год на вооружении РФ состоят 22 таких самолёта, включая Ту-142МР.Для справки: натовские военные маневры являются самыми масштабными с 1991 года. В них участвуют около 50 тысяч военнослужащих из НАТО и стран-партнёров альянса. Завершатся учения 7 ноября.