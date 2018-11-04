В Киеве Ангелу Меркель обвинили в потере Украиной Крыма и Донбасса

В угоду путинской России Меркель поставила вопрос о непредоставлении Украине плана действий по членстве в НАТО (ПДЧ). Если бы тогда мы его получили, думаю, сейчас не было бы (потери) Крыма и Донбасса. Потому у нас к ней (к федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель) много вопросов.

Украинские политические элиты продолжают поиски виноватых в том, что Украина потеряла целостность. Искать в Киеве не хотят, потому что могут выйти на самих себя, а потому пытаются назначить ответственными за свои проблемы кого-то на стороне. В список главных виновников того, что Украина лишилась Крыма и Донбасса, попала канцлер Германии Ангела Меркель.Выступая в эфире украинского телеканала ZIK, депутат ВРУ Юрий Чижмарь, представляющий Радикальную партию Олега Ляшко, заявил, что именно Меркель несёт ответственность за то, что Киев лишился контроля над упомянутыми выше территориями.Аргументация депутата Верховной рады такова: Ангела Меркель 10 лет назад выступила против предоставления Украины права на реализацию плана действий по членству в Североатлантическом военном блоке.Чижмарь:Напомним, что ранее в Киеве ответственными за потерю Крыма и развязывание гражданской войны на юго-востоке страны называли Кремль и Януковича. Теперь список расширился благодаря умозаключениям депутата-радикала, который пришёл к выводу, что корень проблем Украины – вовсе не антиконституционный переворот 2014-го, а решение Меркель 2008-го.