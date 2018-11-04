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Украинский ЗРК С-300В1 применён впервые за 19 лет

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Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил на своей странице в Фейсбуке, что несколько дней провел на полигоне в Херсонской области, где проходили испытания зенитных систем малой и средней дальности.




По словам Муженко, стрельбы прошли успешно и подтвердили возможности украинской армии «по существенному наращиванию боевого потенциала в максимально короткие сроки».

Он сообщил, что боевое применение «мобильного зенитного ракетного комплекса С-300В1 произошло впервые за 19 лет». При этом расчету удалось уничтожить две воздушные цели.

Муженко добавил, что успешные пуски ракет из восстановленных комплексов средней и малой дальности, а также испытания модернизированной системы управления огнем фактически «открыли перспективы дальнейшей загрузки украинской оборонной промышленности.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на секретаря СНБО Украины Турчинова сообщили о проведении на полигоне «Ягорлык» (Херсонская обл.) боевых стрельб с применением восстановленных и доработанных комплексов С-300 разны модификаций, «Тор», «Бук» и «Оса-АКМ». Целью тренировок являлась отработка задач в составе многоуровневой системы ПВО.

Как заявил Турчинов, строительство системы ПВО – одна из насущных проблем сектора безопасности и обороны Украины.

Боевые стрельбы начались 1 ноября. Завершиться они должны в воскресенье, 4 ноября.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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