Украинский ЗРК С-300В1 применён впервые за 19 лет
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил на своей странице в Фейсбуке, что несколько дней провел на полигоне в Херсонской области, где проходили испытания зенитных систем малой и средней дальности.
По словам Муженко, стрельбы прошли успешно и подтвердили возможности украинской армии «по существенному наращиванию боевого потенциала в максимально короткие сроки».
Он сообщил, что боевое применение «мобильного зенитного ракетного комплекса С-300В1 произошло впервые за 19 лет». При этом расчету удалось уничтожить две воздушные цели.
Муженко добавил, что успешные пуски ракет из восстановленных комплексов средней и малой дальности, а также испытания модернизированной системы управления огнем фактически «открыли перспективы дальнейшей загрузки украинской оборонной промышленности.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на секретаря СНБО Украины Турчинова сообщили о проведении на полигоне «Ягорлык» (Херсонская обл.) боевых стрельб с применением восстановленных и доработанных комплексов С-300 разны модификаций, «Тор», «Бук» и «Оса-АКМ». Целью тренировок являлась отработка задач в составе многоуровневой системы ПВО.
Как заявил Турчинов, строительство системы ПВО – одна из насущных проблем сектора безопасности и обороны Украины.
Боевые стрельбы начались 1 ноября. Завершиться они должны в воскресенье, 4 ноября.
По словам Муженко, стрельбы прошли успешно и подтвердили возможности украинской армии «по существенному наращиванию боевого потенциала в максимально короткие сроки».
Он сообщил, что боевое применение «мобильного зенитного ракетного комплекса С-300В1 произошло впервые за 19 лет». При этом расчету удалось уничтожить две воздушные цели.
Муженко добавил, что успешные пуски ракет из восстановленных комплексов средней и малой дальности, а также испытания модернизированной системы управления огнем фактически «открыли перспективы дальнейшей загрузки украинской оборонной промышленности.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на секретаря СНБО Украины Турчинова сообщили о проведении на полигоне «Ягорлык» (Херсонская обл.) боевых стрельб с применением восстановленных и доработанных комплексов С-300 разны модификаций, «Тор», «Бук» и «Оса-АКМ». Целью тренировок являлась отработка задач в составе многоуровневой системы ПВО.
Как заявил Турчинов, строительство системы ПВО – одна из насущных проблем сектора безопасности и обороны Украины.
Боевые стрельбы начались 1 ноября. Завершиться они должны в воскресенье, 4 ноября.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины