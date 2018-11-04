Пять военнослужащих САА погибли в Идлибе
Авиация западной коалиции, возглавляемой США, нанесла новые ракетные удары по городу Хаджин в провинции Дейр эз-Зор, передает агентство SANA.
В результате бомбардировки погибли как минимум 15 человек, большая часть из которых – женщины и дети, находившиеся в своих домах и у городской мечети. Еще несколько десятков мирных жителей получили ранения. При этом о количестве уничтоженных террористов не сообщается.
Ранее, в конце октября, сообщалось о применении западной коалицией по городу боеприпасов с белым фосфором, также повлекшем гибель гражданских лиц.
Кроме того, в субботу руководитель российского Центра по примирению сторон в САР Владимир Савченко рассказал на брифинге о гибели в Идлибской зоне деэскалации военнослужащих сирийской армии.
По его словам, боевики, несмотря на установленный режим прекращения огня, в течение суток обстреляли два населенных пункта – Деджадж (провинция Идлиб) и Абу-Дали (провинция Хама). Четверо сирийских военнослужащих погибли, один получил тяжелые ранения.
Между тем в Латакии началось строительство производственных и торговых корпусов для трудоустройства малоимущих сирийцев. Власти выделили на реализацию проекта 650 млн. сирийских лир. Корпуса расположатся на территории площадью 30 га. Предполагается, что помещения в зданиях будут по льготным ценам сдаваться в аренду малоимущим гражданам под мастерские либо для организации небольших производств. Так, планируется открыть более ста мастерских по ремонту холодильников, автомототранспорта, пластиковых окон и пр. Будет налажено производство оливкового масла, трикотажа и ниток. Половина площадей будет передана семьям военных, погибших во время войны.
Также СМИ сообщили о новом полете американского разведчика RC-135V близ сирийских берегов. Самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным LETCH71 несколько часов «сканировал» территорию САР, в том числе в районах дислокации российской авиабазы Хмеймим и базы МТО ВМФ РФ в порту Тартус. Позднее был зафиксирован RC-135W британских ВВС. Его полет проходил близ Сирии в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля.
В свою очередь Госдеп США в субботу признал позитивную роль России в решении вопроса поставки гумпомощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», находящийся на подконтрольной американцам территории.
В ведомстве заявили, что России, наконец, удалось убедить Дамаск в выполнении резолюции СБ ООН о поставке гуманитарных грузов и выразили надежду на то, Москва и дальше «будет использовать свое влияние на режим» для открытия гуманитарного доступа во все районы САР.
Ранее сообщалось, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гумконвоя ООН, следовавшего из Дамаска в лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
В результате бомбардировки погибли как минимум 15 человек, большая часть из которых – женщины и дети, находившиеся в своих домах и у городской мечети. Еще несколько десятков мирных жителей получили ранения. При этом о количестве уничтоженных террористов не сообщается.
Ранее, в конце октября, сообщалось о применении западной коалицией по городу боеприпасов с белым фосфором, также повлекшем гибель гражданских лиц.
Кроме того, в субботу руководитель российского Центра по примирению сторон в САР Владимир Савченко рассказал на брифинге о гибели в Идлибской зоне деэскалации военнослужащих сирийской армии.
По его словам, боевики, несмотря на установленный режим прекращения огня, в течение суток обстреляли два населенных пункта – Деджадж (провинция Идлиб) и Абу-Дали (провинция Хама). Четверо сирийских военнослужащих погибли, один получил тяжелые ранения.
Между тем в Латакии началось строительство производственных и торговых корпусов для трудоустройства малоимущих сирийцев. Власти выделили на реализацию проекта 650 млн. сирийских лир. Корпуса расположатся на территории площадью 30 га. Предполагается, что помещения в зданиях будут по льготным ценам сдаваться в аренду малоимущим гражданам под мастерские либо для организации небольших производств. Так, планируется открыть более ста мастерских по ремонту холодильников, автомототранспорта, пластиковых окон и пр. Будет налажено производство оливкового масла, трикотажа и ниток. Половина площадей будет передана семьям военных, погибших во время войны.
Также СМИ сообщили о новом полете американского разведчика RC-135V близ сирийских берегов. Самолет с бортовым номером 64-14841 и позывным LETCH71 несколько часов «сканировал» территорию САР, в том числе в районах дислокации российской авиабазы Хмеймим и базы МТО ВМФ РФ в порту Тартус. Позднее был зафиксирован RC-135W британских ВВС. Его полет проходил близ Сирии в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля.
В свою очередь Госдеп США в субботу признал позитивную роль России в решении вопроса поставки гумпомощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан», находящийся на подконтрольной американцам территории.
В ведомстве заявили, что России, наконец, удалось убедить Дамаск в выполнении резолюции СБ ООН о поставке гуманитарных грузов и выразили надежду на то, Москва и дальше «будет использовать свое влияние на режим» для открытия гуманитарного доступа во все районы САР.
Ранее сообщалось, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гумконвоя ООН, следовавшего из Дамаска в лагерь беженцев «Эр-Рукбан».
- Использованы фотографии:
- НТВ, https://www.ntv.ru