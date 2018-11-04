Украинский «Нафтогаз» приступил к реализации плана «Б»
В связи с продолжением строительства «Северного потока-2», руководство «Нафтогаза» сосредоточит свои усилия на реализации плана «Б», передает РИА Новости заявление главы украинской компании Юрия Витренко.
По его словам, Киеву не удалось уговорить Германию отказаться от строительства газопровода, поэтому опасность того, что транзит российского топлива через Украину прекратится, становится всё более реальной.
В связи с этим «Нафтогаз» задействовал план «Б», предполагающий дальнейшие судебные тяжбы с Москвой.
Компания инициировала новый арбитраж, он «уже практически начался». Компания требует более $12 млрд., из которых 10 – это компенсация за то, что после 2019 года Украина лишится газового транзита, рассказал он.
Глава «Нафтогаза» пояснил, что вариантом «А» является сохранение транзита. И украинская сторона продолжит за него бороться параллельно с реализацией плана «Б».
На реплику украинского журналиста о том, что Ангела Меркель обещала сохранить транзит, Витренко ответил, что ему об этих обещаниях ничего не известно. В любом случае, Евросоюз четких гарантий не дает, добавил он.
Напомним, действие договора на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В связи с этим Киев выступает категорически против строительства любых новых газопроводов, которые пройдут в обход украинской территории.
По его словам, Киеву не удалось уговорить Германию отказаться от строительства газопровода, поэтому опасность того, что транзит российского топлива через Украину прекратится, становится всё более реальной.
В связи с этим «Нафтогаз» задействовал план «Б», предполагающий дальнейшие судебные тяжбы с Москвой.
Мы уже пытаемся компенсировать финансовые убытки,сказал Витренко.
Компания инициировала новый арбитраж, он «уже практически начался». Компания требует более $12 млрд., из которых 10 – это компенсация за то, что после 2019 года Украина лишится газового транзита, рассказал он.
Глава «Нафтогаза» пояснил, что вариантом «А» является сохранение транзита. И украинская сторона продолжит за него бороться параллельно с реализацией плана «Б».
На реплику украинского журналиста о том, что Ангела Меркель обещала сохранить транзит, Витренко ответил, что ему об этих обещаниях ничего не известно. В любом случае, Евросоюз четких гарантий не дает, добавил он.
Напомним, действие договора на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В связи с этим Киев выступает категорически против строительства любых новых газопроводов, которые пройдут в обход украинской территории.
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