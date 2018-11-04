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Украинский «Нафтогаз» приступил к реализации плана «Б»

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В связи с продолжением строительства «Северного потока-2», руководство «Нафтогаза» сосредоточит свои усилия на реализации плана «Б», передает РИА Новости заявление главы украинской компании Юрия Витренко.

Украинский «Нафтогаз» приступил к реализации плана «Б»



По его словам, Киеву не удалось уговорить Германию отказаться от строительства газопровода, поэтому опасность того, что транзит российского топлива через Украину прекратится, становится всё более реальной.

В связи с этим «Нафтогаз» задействовал план «Б», предполагающий дальнейшие судебные тяжбы с Москвой.

Мы уже пытаемся компенсировать финансовые убытки,
сказал Витренко.

Компания инициировала новый арбитраж, он «уже практически начался». Компания требует более $12 млрд., из которых 10 – это компенсация за то, что после 2019 года Украина лишится газового транзита, рассказал он.

Глава «Нафтогаза» пояснил, что вариантом «А» является сохранение транзита. И украинская сторона продолжит за него бороться параллельно с реализацией плана «Б».

На реплику украинского журналиста о том, что Ангела Меркель обещала сохранить транзит, Витренко ответил, что ему об этих обещаниях ничего не известно. В любом случае, Евросоюз четких гарантий не дает, добавил он.

Напомним, действие договора на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В связи с этим Киев выступает категорически против строительства любых новых газопроводов, которые пройдут в обход украинской территории.
Использованы фотографии:
https://www.vedomosti.ru
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