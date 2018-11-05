Фарион 2.0. Как Гудков КГБ «реформировал»

Всем известна Ирина Фарион. Эта нациствующая дама родилась во Львове в 1964 году. Уже в 1978-м она стала членом ВЛКСМ. По сути, она влилась в огромный рой мух на возу, которые, за неимением каких-либо талантов и конкретных профессий, решили попасть в стремнину жизни за чужой счёт.По окончании филологического факультета Львовского госуниверситета имени Ивана Франко Ирина Дмитриевна сначала становится кандидатом в члены партии, а через год в 1988 году получает партийный билет. Короче говоря, жизнь начала налаживаться, и новоиспеченные мухи на возу чувствовали себя вполне комфортно. И вот досада – Союз начал распадаться. В мгновенье ока истые партийцы и комсомольцы ринулись на выход со скоростью корабельных крыс. Посему в этой гонке у Ирины был далеко не первый номер.Их было много. Алексиевич, некогда вылизывающая Дзержинского до карамельного блеска. Макаревич, торчавший в комсомоле до 28 лет, пока старшие товарищи чуть ли не пинками не выпихнули потрёпанного «скворца» из союза молодёжи. Ходорковский, который вообще был комсомольским вожаком, надеясь вскарабкаться по партийной линии в сладостные чертоги власти. И так далее, и тому подобные…В общем, когда крах Союза подал сигналы профессионально обострённому обонянию карьеристов-перевёртышей, Ирина быстро сдала партбилет, и из бывшей комсомолки вылупилась малограмотная пещерная русофобка с расистскими замашками. Некоторое время шлейф партийной карьеры не давал о себе знать, но со временем развития националистической шизофрении гражданки Фарион журналистская братия всё более присматривалась к её прошлому – ведь такие явные симптомы не возникают на пустом месте. Быть может, как и у львиной части нардепов Верховной рады, у Ириши тоже где-то справочка из психдиспансера пылится.В итоге «красное» прошлое всплыло наружу. Сначала Фарион всё отрицала до тех пор, пока не поняла, что это ещё более нелепо, чем копание Чёрного моря. Поэтому, покопавшись в ворохе своих параноидальных мыслей, Ирина на чистом глазу заявила, что стала комсомолкой и членом партии, чтобы развалить эту организацию изнутри, а не потому, что она бездарная конъюнктурная крыса, толкнувшая принципы с молотка ради всегда полного тазика харчей. Вот такая хуторянская версия доктора Мориарти.Несмотря на то, что после таких признаний обычно стоит вызывать санитаров, идея дала свои плоды. Ведь это куда более забавно, нежели бубнить о том, что кто-то кого-то заставлял или насильно загонял. И вот недавно на приснопамятной радиостанции «Эхо» свой каминг-аут совершил Геннадий Гудков. Застарелый оппозиционер лёг на те же рельсы, что и мадам Фарион, и заявил, что пошёл служить в Комитет государственной безопасности, чтобы «реформировать» его изнутри. И гражданину даже в голову не пришло, что в подобном ракурсе Гудков при любом толковании в положительные герои не выбивается.Если предположить ненаучную фантастику — он «реформировал», а Союз и Комитет развалились, то гражданин Гудков криворукий недоучка, которому и рогатку доверить нельзя. А вот если предположить, что развал и был самоцелью, то гражданина ждёт судьба Иуды и Брута по Данте в девятом кругу ада, где вмёрзшие по шею в лёд предатели подвергаются невыносимым мукам самого Люцифера. И эту безрадостную перспективу Гена нарисовал себе сам, при этом дважды.Познакомимся поближе с Геннадием. Лично мне он запомнился в первый раз, когда в лучших традициях прислуживания перед западными коллегами Гудков поделился своими историческими знаниями, указав, что культуру мы получили от… Западной Европы. Второй раз Гена выпрыгнул из памяти, когда на скорбном шествии по случаю отбытия Немцова на тот свет так и не смог сдержать широкую лучезарную улыбку.Однако взглянем на биографию Гены до того, как он присоединился к увесистой крысиной стае новых конъюнктурщиков. Гена родился в 1956 году в Коломне. В 1978 году окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института и в том же году отправился в армию. Уже в рядах вооружённых сил он, естественно, вступил в ряды коммунистической партии.Как только Гудков демобилизовался, он, засучив рукава, принялся ковать своё будущее благополучие. И опять же, естественно, просочился на должность инструктора ВЛКСМ Коломенского горкома. В 1981 году Геннадий поступает на работу в органы госбезопасности… по горкомовской путёвке. Так бы и поднимался Гудков по извилистой карьерной лестнице в эшелоны власти. Это восхождение шло не по головам посаженных уголовников или иностранных шпионов, а по головам его же ныне «братьев по разуму». Так, если верить диссиденту Владимиру Шибаеву, которого выслали из Союза за антисоветскую деятельность, его политическое, как сейчас говорят, дело курировал именно Гена Гудков. Конечно, всегда забавно смотреть на любимое хобби «оппозиции» — рвать друг дружку за внимание публики, но некрасивая картинка получается для Гены.Как только Союз развалился, Гудков и бровью не повёл и снова начал ковать своё новое успешное будущее. Уйдя из органов госбезопасности, он живо сколотил свою охранную фирму, а вскоре заинтересовался политикой, меняя партии и фракции по старой привычке. Самое пикантное, что, находясь в составе «Народной партии» и деря глотку за народное счастье и финансовое благополучие, Гудков не только рулил охранными фирмами. Одной из контор, которая не давала пустовать кошельку Геннадия, было «Центральное долговое агентство». Типичная коллекторская компания, видимо, весьма успешно вышибала деньги из того самого обласканного вниманием Гудкова народа, т.к. располагалась она в московском особняке, символично расположившимся на улице Солженицына, по крайней мере, на момент 2016 года.В общем, всё в личности Гены достаточно фальшиво. Даже звание полковника он получил не на ратной службе, а заочно, будучи в составе Государственной думы. Из органов госбезопасности Геннадий вышел в звании майора. И словно его каминг-аута в свете его же «карьеры» было мало для чёткой характеристики лидеров доморощенных оппозиционеров, а как факт – противников конституционного строя, Гудков ринулся в пространные рассказы о своей «легендарной» молодости.Так, судя по его же словам, он увлёкся политикой ещё в 16 лет и уже тогда врывался в различные споры с оппонентами и устраивал «дебаты». Как это коррелируется с образом кровавого тоталитарного «совка», понять сложно. Но ещё более сложно представить себе как по несчастной Коломне рыщет малолетний школьник, вооружённый прыщами и ранцем, и изводит местное население желанием подискутировать. Кроме того, по словам Гудкова, он сам из семьи репрессированных, и его бабулю едва не хватил инфаркт, когда она узнала, что внучок решил пойти служить «вертухаем».Вопрос даже не в том, что мы увидели очередную гримасу оппозиции. Ребятки, обитающие там, откровенно говоря, всегда были с душком и меркантильной сутью. Вопрос в том, идёт ли работа над ошибками? Ведь получается, что мощная советская власть, не мучимая фантомными болями по «демократии» и «либерализму», не смогла отладить систему естественной фильтрации для таких товарищей, которые нам совсем не товарищи. Так можем ли мы сейчас рассчитывать, что в силовых и прочих структурах современной России вообще можно создать такие фильтры? А о необходимости их иметь даже спорить нелепо.