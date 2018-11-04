В Крыму об украинских стрельбах: Хиляк хотел показать свои мускулы
На Крымском полуострове прокомментировали ракетные стрельбы, которые были осуществлены Украиной. Напомним, что впервые почти за два десятилетия ВСУ задействовали в маневрах зенитные ракетные комплексы С-300. Стрельбы проводились с территории Херсонской области, причём ранее Киев объявил о закрытии воздушного пространства над частью акватории Чёрного моря, включая пространство на российскими платформами по добыче углеводородов на шельфе.
Заместитель председателя парламента Республики Крым Ефим Фикс назвал ракетные стрельбы ВСУ «бряцанием оружием» и добавил:
РИА Новости цитирует вице-спикера республиканского парламента Крыма:
По словам Ефима Фикса, Украина попыталась показать своим хозяевам, "что она умеет".
Напомним, что ракетные стрельбы над Чёрным морем секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал демонстрацией способности страны защищать свои рубежи, в том числе воздушные. При этом Турчинов в очередной раз использовал термин «противостояние российской агрессии».
В своё время использование средств ПВО ВСУ над Чёрным морем приводило к трагедии. ЗРК расчётов ПВО вооружённых сил Украины сбили пассажирский авиалайнер, за что до сих пор никто из украинского командования и представителей власти не понёс ответственности.
Заместитель председателя парламента Республики Крым Ефим Фикс назвал ракетные стрельбы ВСУ «бряцанием оружием» и добавил:
Кого может испугать комариный писк?
РИА Новости цитирует вице-спикера республиканского парламента Крыма:
Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь.
По словам Ефима Фикса, Украина попыталась показать своим хозяевам, "что она умеет".
Напомним, что ракетные стрельбы над Чёрным морем секретарь СНБО Украины Александр Турчинов назвал демонстрацией способности страны защищать свои рубежи, в том числе воздушные. При этом Турчинов в очередной раз использовал термин «противостояние российской агрессии».
В своё время использование средств ПВО ВСУ над Чёрным морем приводило к трагедии. ЗРК расчётов ПВО вооружённых сил Украины сбили пассажирский авиалайнер, за что до сих пор никто из украинского командования и представителей власти не понёс ответственности.
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- сайт СНБО