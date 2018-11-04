В США признали превосходство российской ПВО
Российская армия обладает многоуровневой системой ПВО, являющейся, по всей вероятности, самой продвинутой в мире, пишет The National Interest.
Российская многоуровневая система ПВО после распада СССР претерпела глубокую модернизации и теперь является важнейшим компонентом зоны ограниченного доступа (A2\AD), пишет автор.
По его словам, небо над Россией защищают новейшие зенитные комплексы, разработанные на основе передовых технологий. Вместе с тем ЗРК, произведенные еще в СССР, до сих пор успешно противодействуют военной авиации по всему миру.
Недавнее масштабное учение «Восток-2018» наглядно продемонстрировало, что воздушное пространство РФ является «настоящим минным полем» для вероятного противника, пишет эксперт.
Он отметил, что американская авиация – самая мощная в мире, имеющая богатый боевой опыт противодействия вражеским средствам ПВО. Однако самолетам ВВС США еще не приходилось сталкиваться со столь передовой противовоздушной системой, которую создали русские.
По словам автора, подавить российскую ПВО мешает также высокая мобильность ее компонентов. Это обстоятельство делает практически невозможным уничтожение всех зенитных систем.
При этом дорогостоящие стелс-самолеты, такие как бомбардировщик В-2, истребители F-22 и F-35, могут оказаться уязвимыми перед новейшими российскими РЛС и боевыми самолетами, говорится в материале.
Эксперт добавляет, что стелс-технологии не могут сделать машину абсолютно невидимой, а успехи российских инженеров в разработке новых технологий вообще делают американские «невидимки» неэффективными.
В заключение он напомнил про уничтожение в 1999 году «самолета-невидимки» F-117A ВВС США в ходе операции против Югославии. И сбит он был далеко не самым передовым комплексом С-125 «Нева», к тому времени снятому с вооружения российской армии.
Российская многоуровневая система ПВО после распада СССР претерпела глубокую модернизации и теперь является важнейшим компонентом зоны ограниченного доступа (A2\AD), пишет автор.
По его словам, небо над Россией защищают новейшие зенитные комплексы, разработанные на основе передовых технологий. Вместе с тем ЗРК, произведенные еще в СССР, до сих пор успешно противодействуют военной авиации по всему миру.
Недавнее масштабное учение «Восток-2018» наглядно продемонстрировало, что воздушное пространство РФ является «настоящим минным полем» для вероятного противника, пишет эксперт.
Он отметил, что американская авиация – самая мощная в мире, имеющая богатый боевой опыт противодействия вражеским средствам ПВО. Однако самолетам ВВС США еще не приходилось сталкиваться со столь передовой противовоздушной системой, которую создали русские.
По словам автора, подавить российскую ПВО мешает также высокая мобильность ее компонентов. Это обстоятельство делает практически невозможным уничтожение всех зенитных систем.
При этом дорогостоящие стелс-самолеты, такие как бомбардировщик В-2, истребители F-22 и F-35, могут оказаться уязвимыми перед новейшими российскими РЛС и боевыми самолетами, говорится в материале.
Эксперт добавляет, что стелс-технологии не могут сделать машину абсолютно невидимой, а успехи российских инженеров в разработке новых технологий вообще делают американские «невидимки» неэффективными.
В заключение он напомнил про уничтожение в 1999 году «самолета-невидимки» F-117A ВВС США в ходе операции против Югославии. И сбит он был далеко не самым передовым комплексом С-125 «Нева», к тому времени снятому с вооружения российской армии.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ