МИД ФРГ предложил новую систему контроля вооружений
Вопросы, касающиеся вооружений и процесса разоружения, нуждаются в новом режиме контроля, который бы обеспечил сохранение мира в Европе, приводит Der Spiegel заявление главы германского МИД Хайко Мааса.
По словам министра, аннулирование Договора по РСМД, по сути, уничтожает одно из самых больших достижений в сфере разоружения, поэтому Германия вместе с другими членами ЕС будет бороться за его сохранение.
Государствам, если они хотят сохранить мир, необходимо пересмотреть систему контроля над вооружениями, поскольку существующий договор не гарантирует безопасность, в том числе в Европе, сказал Маас, приведя в пример размещение Россией в Калининградской области «ядерных ракет, которые из-за своей досягаемости не включены в ДРСМД».
Министр назвал 4 пункта, реализация которых, по его мнению, должна обеспечить международную безопасность. Среди них – возобновление практики обмена информацией между Россией, США и Европой; сделать всеобъемлющим режим прозрачности для баллистических и крылатых ракет; увеличить давления на Китай с целью добиться от него большей открытости в вопросах вооружений; добиться учета всех новых военных технологий, какими бы фантастическими они ни казались на первый взгляд.
Он добавил, что ранее фантастическими казались многие идеи, однако со временем они становились для мира «смертельной реальностью».
Германия и ее европейские союзники будут решительно и настойчиво бороться за разоружение и контроль над вооружениями – только так можно остановить разрастающуюся в мире гонку вооружений, заключил Маас.
Напомним, в октябре текущего года Дональд Трамп заявил о предстоящем выходе США из ДРСМД. В Москве по этому поводу выразили сожаление, отметив, что Россия заинтересована в сохранении договора.
По словам министра, аннулирование Договора по РСМД, по сути, уничтожает одно из самых больших достижений в сфере разоружения, поэтому Германия вместе с другими членами ЕС будет бороться за его сохранение.
Государствам, если они хотят сохранить мир, необходимо пересмотреть систему контроля над вооружениями, поскольку существующий договор не гарантирует безопасность, в том числе в Европе, сказал Маас, приведя в пример размещение Россией в Калининградской области «ядерных ракет, которые из-за своей досягаемости не включены в ДРСМД».
Министр назвал 4 пункта, реализация которых, по его мнению, должна обеспечить международную безопасность. Среди них – возобновление практики обмена информацией между Россией, США и Европой; сделать всеобъемлющим режим прозрачности для баллистических и крылатых ракет; увеличить давления на Китай с целью добиться от него большей открытости в вопросах вооружений; добиться учета всех новых военных технологий, какими бы фантастическими они ни казались на первый взгляд.
Он добавил, что ранее фантастическими казались многие идеи, однако со временем они становились для мира «смертельной реальностью».
Германия и ее европейские союзники будут решительно и настойчиво бороться за разоружение и контроль над вооружениями – только так можно остановить разрастающуюся в мире гонку вооружений, заключил Маас.
Напомним, в октябре текущего года Дональд Трамп заявил о предстоящем выходе США из ДРСМД. В Москве по этому поводу выразили сожаление, отметив, что Россия заинтересована в сохранении договора.
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- РИА Новости / Григорий Сысоев