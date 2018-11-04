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Порошенко обсудил в Анкаре кооперацию оборонных комплексов

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Президент Петр Порошенко в ходе своего официального визита в Турцию посетил компанию Baykar Makina, которая занимается производством БЛА, где стороны провели переговоры о военном сотрудничестве и кооперации между украинским и турецким ОПК.




В пресс-центре украинского лидера отметили, что компания Baykar Makina является «одним из мировых лидеров» в строительстве «мощных беспилотных авиационных комплексов».

При посещении производственных цехов Порошенко были продемонстрированы беспилотники с различными тактико-техническими характеристиками, в том числе военные.

Там же стороны провели переговоры о сотрудничестве и кооперации между украинским и турецким оборонными комплексами.

В субботу также сообщалось, что Порошенко достиг в ходе переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом договоренности о координации действий при освобождении политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах. При этом Эрдоган в очередной раз заявил, что не намерен признавать вхождение Крыма в состав России.

Порошенко также посетил резиденцию Константинопольского патриарха в Стамбуле.

Напомним, летом текущего года стало известно о переговорах замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского с руководством турецкой компании Baykar Makina . Темой переговоров стало создание совместного предприятия по изготовлению беспилотных систем с усовершенствованными характеристиками, в частности БЛА с большой дальностью полета.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua
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