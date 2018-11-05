Добро пожаловать в безопасную страну Украину!
Визит канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину вызвал эйфорию в кабинетах киевской власти. От немецкой гостьи услышали знакомые слова о сохранении антироссийских санкций и новую порцию обвинений России в невыполнении Минских договорённостей. Словом, Киев очередной раз ощутил безоговорочную поддержку Берлином его политики и даже получил немножко денег – кредит на обустройство дороги от Запорожья до Мариуполя.
В сомнительной компании
Только одна новость категорически выпала из взаимного потока словословия. Незадолго до визита Меркель немецкое агентство dpa со ссылкой на ответ МВД ФРГ депутату бундестага от Свободной демократической партии Линды Тойтеберг сообщило, что Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 15 государств, в числе которых – Украина.
Поначалу этот шаг Берлина вызвал в экспертном сообществе недоумение. Как может быть безопасной страна, в которой идет война? Метастазы этого кровавого конфликта расползлись по всем её регионам. Теперь оружие и боеприпасы можно без труда купить не только в столичном Киеве, но даже в заштатном городишке.
За постмайданное время на Украине резко выросла преступность. В прошлом году, например, Генеральная прокуратура зафиксировала более 500 тысяч преступлений, из которых 36% процентов подпали под категорию тяжких и особо тяжких. За год от рук убийц погибли более трёх тысяч человек.
Правоохранительные органы отмечают некоторое сокращение общего количества регистрируемых преступлений. Зато на 29% за год выросло незаконное обращение с оружием. В стране по-прежнему фиксируют случаи бесчинств националистических молодчиков, которые не только терроризируют простых людей, но даже позволяют себе вмешиваться в действия судебной власти и полиции.
К этой невесёлой картине добавляются пытки в местах заключения, о которых чаще стали упоминать правозащитники в своих отчётах об Украине. Всё это не вяжется с образом страны, безопасной для людей. Правда, как выяснилось, немцы ориентируются совсем на другие критерии.
Какие? Достаточно посмотреть на компанию, в которую попала Украина. Кроме неё список безопасных стран происхождения пополнят Беларусь, Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.
Во всех перечисленных странах разный уровень безопасности. Если это слово вообще можно применить, например, к Центральноафриканской республике, где в июле погибла съёмочная группа российских журналистов. Там правительственные войска контролируют только крупные города и развилки дорог. На остальной территории хозяйничают мятежники из коалиции «Селека» и многочисленные бандитские группы, претендующие на политическую самостоятельность.
Не намного лучше ситуация и в других африканских странах, попавших в список вместе с Украиной. Чиновники из МВД Германии в письме депутату Тойтеберг лицемерно оговариваются, что для окончательного принятия решения «правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта».
Однако эта оговорка мало убеждает. На самом деле речь идёт о запретительных мерах для въезда на территорию Германии людей, претендующих на статус беженцев. Не зря ключевыми словами в названии списка являются «страна происхождения». Чтобы понять это, достаточно посмотреть на Магриб (Тунис, Алжир, Марокко) и Грузию.
Их ещё в июле предложили внести в список безопасных стран. Но вопрос пока окончательно не решён. В Бундестаге, несмотря на активность свободных демократов, не готовы утвердить предложенный МВД список. Правящая коалиция опасается, что её не поддержит большинство представителей федеральных земель в бундесрате.
Грузин уже начали высылать
Тем не менее, министерство внутренних дел Германии в своей работе уже руководствуется предложенным списком. Он возник на волне наплыва огромного прихода мигрантов. С этим потоком чиновная Германия так до конца и не справилась. Теперь она ищет аргументы, чтоб, как минимум, затруднить получение убежища в стране, а лучше – выслать претендентов на статус беженцев в страну происхождения, то есть, обратно на их родину.
Одними из первых это почувствовали на себе мигранты из Грузии. В нынешнем году без малого три тысячи граждан этой страны подали заявления на предоставление убежища в Германии, в основном в двух федеральных землях – Саксонии и Северном Рейне–Вестфалии.
Посольство Грузии в Германии не поддержало своих соотечественников. Deutsche Welle приводит ответ посла Элгуджи Хокришвили на запрос издания. Он пишет, что большинство заявлений от грузинских граждан о предоставлении убежища в Германии необоснованны.
С ним согласны местные эксперты, которые видят причину миграции из Грузии в бедности, а это «не повод для переезда в Германию». В пояснении вывода экспертов Этери Хахман, состоящая в совете по делам иностранцев при правительстве Саксонии, приводит в DW такой пример: «Весьма скромное по немецким меркам пособие для тех, кто подал заявление на предоставление статуса беженца – порядка 400 евро. Если приезжает пара, общий доход, соответственно, 800 евро. С учетом того, что в центре размещения беженцев не надо платить за жилье и за еду, получается «чистый» доход, чуть ли не в пять раз превышающий среднюю зарплату в Грузии».
К этому стоит добавить, что гости из Грузии не очень законопослушны. По числу заключённых грузинский контингент занимает в саксонских тюрьмах четвёртое место, уступая только гражданам Польши, Туниса и Ливии. Как следствие, власти Германии удовлетворяют менее одного процента заявлений грузинских граждан с просьбами о предоставлении статуса беженца.
Сегодня только на территории Саксонии находится более пятисот граждан Грузии, которым уже отказано в убежище. Их постепенно отправляют на родину. За последние два месяца из Лейпцига в Тбилиси летало два чартерных рейса с выдворенными из Германии грузинами. Каждый такой рейс обошёлся немецким налогоплательщикам под 100 тысяч евро.
Саксония в связи с миграционными проблемами упоминается не случайно. Здесь в следующем году пройдут выборы в земельный парламент. За основные места в нём борются местные христианские демократы и представители партии «Альтернатива для Германии», делающие ставку на недовольстве немцев мигрантами.
Противостояние двух партий уже поднялось на федеральный уровень. Там сейчас думают, как ускорить и упростить депортацию нежелательных мигрантов. Один из таких способов – официально признать страну происхождения беженцев безопасной для жизни. Неважно, что в этой стране, как на Украине, реально идёт война, главное – обеспечить немецким чиновникам возможность быстро и без проблем выслать беженцев из Германии.
На украинцев в Берлине другие виды. Недавно министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал СМИ, что готовятся изменения в миграционное законодательство. Министр не уточнил детали изменений, однако в бундестаге пояснили: «Готовится миграционный законопроект, по которому иностранцам будут в упрощенном порядке выдавать рабочую визу».
Сейчас получить её непросто. Немецкий предприниматель должен доказать властям, что на вакансию нет местных претендентов и только потом оформить приглашение иностранцу. Теперь предлагается выдавать на полгода рабочую визу без приглашений. Приезжие уже на месте в Германии выберут себе работодателя и устроятся на работу.
Проект называют либеральным. Его ориентируют на привлечение высококлассных иностранных специалистов. Меж тем, глава комитета бундестага по внутренней политике Филипп Aмтхор делает допущение: «Говоря о миграции рабочей силы, надо понимать, что речь идет не только о суперпрограммистах из Индии, но и поварах из Украины».
Вопрос о новых подходах к трудовым мигрантам пока не решён, как не принят окончательно и список стран безопасного происхождения беженцев. Но в Германии уже расставляют вешки, которые бы остановили новый поток ищущих убежище людей. Так политические изыскания немцев сделали в их глазах воюющую Украину безопасной страной.
В сомнительной компании
Только одна новость категорически выпала из взаимного потока словословия. Незадолго до визита Меркель немецкое агентство dpa со ссылкой на ответ МВД ФРГ депутату бундестага от Свободной демократической партии Линды Тойтеберг сообщило, что Германия планирует включить в список безопасных стран происхождения еще 15 государств, в числе которых – Украина.
Поначалу этот шаг Берлина вызвал в экспертном сообществе недоумение. Как может быть безопасной страна, в которой идет война? Метастазы этого кровавого конфликта расползлись по всем её регионам. Теперь оружие и боеприпасы можно без труда купить не только в столичном Киеве, но даже в заштатном городишке.
За постмайданное время на Украине резко выросла преступность. В прошлом году, например, Генеральная прокуратура зафиксировала более 500 тысяч преступлений, из которых 36% процентов подпали под категорию тяжких и особо тяжких. За год от рук убийц погибли более трёх тысяч человек.
Правоохранительные органы отмечают некоторое сокращение общего количества регистрируемых преступлений. Зато на 29% за год выросло незаконное обращение с оружием. В стране по-прежнему фиксируют случаи бесчинств националистических молодчиков, которые не только терроризируют простых людей, но даже позволяют себе вмешиваться в действия судебной власти и полиции.
К этой невесёлой картине добавляются пытки в местах заключения, о которых чаще стали упоминать правозащитники в своих отчётах об Украине. Всё это не вяжется с образом страны, безопасной для людей. Правда, как выяснилось, немцы ориентируются совсем на другие критерии.
Какие? Достаточно посмотреть на компанию, в которую попала Украина. Кроме неё список безопасных стран происхождения пополнят Беларусь, Молдавия, Куба, Колумбия, Вьетнам, Танзания, Пакистан, Индия, Кения, Бенин, Гвинея-Бисау, Центральноафриканская республика и Чад.
Во всех перечисленных странах разный уровень безопасности. Если это слово вообще можно применить, например, к Центральноафриканской республике, где в июле погибла съёмочная группа российских журналистов. Там правительственные войска контролируют только крупные города и развилки дорог. На остальной территории хозяйничают мятежники из коалиции «Селека» и многочисленные бандитские группы, претендующие на политическую самостоятельность.
Не намного лучше ситуация и в других африканских странах, попавших в список вместе с Украиной. Чиновники из МВД Германии в письме депутату Тойтеберг лицемерно оговариваются, что для окончательного принятия решения «правительство ФРГ сначала должно провести детальный анализ ситуации в этих государствах и подтвердить, что в них отсутствует угроза пыток, бесчеловечного обращения или вооруженного конфликта».
Однако эта оговорка мало убеждает. На самом деле речь идёт о запретительных мерах для въезда на территорию Германии людей, претендующих на статус беженцев. Не зря ключевыми словами в названии списка являются «страна происхождения». Чтобы понять это, достаточно посмотреть на Магриб (Тунис, Алжир, Марокко) и Грузию.
Их ещё в июле предложили внести в список безопасных стран. Но вопрос пока окончательно не решён. В Бундестаге, несмотря на активность свободных демократов, не готовы утвердить предложенный МВД список. Правящая коалиция опасается, что её не поддержит большинство представителей федеральных земель в бундесрате.
Грузин уже начали высылать
Тем не менее, министерство внутренних дел Германии в своей работе уже руководствуется предложенным списком. Он возник на волне наплыва огромного прихода мигрантов. С этим потоком чиновная Германия так до конца и не справилась. Теперь она ищет аргументы, чтоб, как минимум, затруднить получение убежища в стране, а лучше – выслать претендентов на статус беженцев в страну происхождения, то есть, обратно на их родину.
Одними из первых это почувствовали на себе мигранты из Грузии. В нынешнем году без малого три тысячи граждан этой страны подали заявления на предоставление убежища в Германии, в основном в двух федеральных землях – Саксонии и Северном Рейне–Вестфалии.
Посольство Грузии в Германии не поддержало своих соотечественников. Deutsche Welle приводит ответ посла Элгуджи Хокришвили на запрос издания. Он пишет, что большинство заявлений от грузинских граждан о предоставлении убежища в Германии необоснованны.
С ним согласны местные эксперты, которые видят причину миграции из Грузии в бедности, а это «не повод для переезда в Германию». В пояснении вывода экспертов Этери Хахман, состоящая в совете по делам иностранцев при правительстве Саксонии, приводит в DW такой пример: «Весьма скромное по немецким меркам пособие для тех, кто подал заявление на предоставление статуса беженца – порядка 400 евро. Если приезжает пара, общий доход, соответственно, 800 евро. С учетом того, что в центре размещения беженцев не надо платить за жилье и за еду, получается «чистый» доход, чуть ли не в пять раз превышающий среднюю зарплату в Грузии».
К этому стоит добавить, что гости из Грузии не очень законопослушны. По числу заключённых грузинский контингент занимает в саксонских тюрьмах четвёртое место, уступая только гражданам Польши, Туниса и Ливии. Как следствие, власти Германии удовлетворяют менее одного процента заявлений грузинских граждан с просьбами о предоставлении статуса беженца.
Сегодня только на территории Саксонии находится более пятисот граждан Грузии, которым уже отказано в убежище. Их постепенно отправляют на родину. За последние два месяца из Лейпцига в Тбилиси летало два чартерных рейса с выдворенными из Германии грузинами. Каждый такой рейс обошёлся немецким налогоплательщикам под 100 тысяч евро.
Саксония в связи с миграционными проблемами упоминается не случайно. Здесь в следующем году пройдут выборы в земельный парламент. За основные места в нём борются местные христианские демократы и представители партии «Альтернатива для Германии», делающие ставку на недовольстве немцев мигрантами.
Противостояние двух партий уже поднялось на федеральный уровень. Там сейчас думают, как ускорить и упростить депортацию нежелательных мигрантов. Один из таких способов – официально признать страну происхождения беженцев безопасной для жизни. Неважно, что в этой стране, как на Украине, реально идёт война, главное – обеспечить немецким чиновникам возможность быстро и без проблем выслать беженцев из Германии.
На украинцев в Берлине другие виды. Недавно министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сказал СМИ, что готовятся изменения в миграционное законодательство. Министр не уточнил детали изменений, однако в бундестаге пояснили: «Готовится миграционный законопроект, по которому иностранцам будут в упрощенном порядке выдавать рабочую визу».
Сейчас получить её непросто. Немецкий предприниматель должен доказать властям, что на вакансию нет местных претендентов и только потом оформить приглашение иностранцу. Теперь предлагается выдавать на полгода рабочую визу без приглашений. Приезжие уже на месте в Германии выберут себе работодателя и устроятся на работу.
Проект называют либеральным. Его ориентируют на привлечение высококлассных иностранных специалистов. Меж тем, глава комитета бундестага по внутренней политике Филипп Aмтхор делает допущение: «Говоря о миграции рабочей силы, надо понимать, что речь идет не только о суперпрограммистах из Индии, но и поварах из Украины».
Вопрос о новых подходах к трудовым мигрантам пока не решён, как не принят окончательно и список стран безопасного происхождения беженцев. Но в Германии уже расставляют вешки, которые бы остановили новый поток ищущих убежище людей. Так политические изыскания немцев сделали в их глазах воюющую Украину безопасной страной.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com