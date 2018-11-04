В Азербайджане уничтожены боевики, готовившие теракты
В азербайджанском городе Гянджа уничтожены два радикала, готовившие в стране террористические акты, передает РИА Новости сообщение Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана.
После подтверждения информации о готовящихся в Азербайджане терактах, сотрудники СГБ приступили к неотложным оперативным мерам по их предотвращению, говорится в сообщении.
По данным источников силового ведомства, взрывы в общественных местах готовили члены радикальной религиозно-экстремистской группировки Фамиль Алекперов и Рустам Рзаев. Недавно они приобрели оружие и взрывчатые вещества.
Операцию по задержанию террористов было решено провести в Гяндже в воскресенье. В ходе мероприятий был остановлен автомобиль, в котором находились подозреваемые. Однако террористы не пожелали сдаваться и открыли огонь по правоохранителям.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты ручная граната Ф-1, автомат Калашникова, три тротиловые шашки (вес каждой 200 гр.) и три электронных детонатора. Сотрудники СГБ не пострадали.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются сообщники, место приобретения оружия, проводятся обыски.
Ранее сообщалось о вооруженном нападении на мэра города Гянджа Эльмара Велиева. Он и его телохранитель получили ранения. Исполнителем преступления оказался 35-летний россиянин Юнис Сафаров. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Случившееся в правоохранительных органах назвали «заранее спланированным терактом, направленным на создание в республике паники и хаоса и, в конечном итоге, – насильственный захват власти». Расследование покушения на главу второго по величине азербайджанского города взял под личный контроль президент Ильхам Алиев.
После подтверждения информации о готовящихся в Азербайджане терактах, сотрудники СГБ приступили к неотложным оперативным мерам по их предотвращению, говорится в сообщении.
По данным источников силового ведомства, взрывы в общественных местах готовили члены радикальной религиозно-экстремистской группировки Фамиль Алекперов и Рустам Рзаев. Недавно они приобрели оружие и взрывчатые вещества.
Операцию по задержанию террористов было решено провести в Гяндже в воскресенье. В ходе мероприятий был остановлен автомобиль, в котором находились подозреваемые. Однако террористы не пожелали сдаваться и открыли огонь по правоохранителям.
В результате ответных мер Алекперов и Рзаев были уничтожены,рассказали в СГБ.
В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты ручная граната Ф-1, автомат Калашникова, три тротиловые шашки (вес каждой 200 гр.) и три электронных детонатора. Сотрудники СГБ не пострадали.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются сообщники, место приобретения оружия, проводятся обыски.
Ранее сообщалось о вооруженном нападении на мэра города Гянджа Эльмара Велиева. Он и его телохранитель получили ранения. Исполнителем преступления оказался 35-летний россиянин Юнис Сафаров. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Случившееся в правоохранительных органах назвали «заранее спланированным терактом, направленным на создание в республике паники и хаоса и, в конечном итоге, – насильственный захват власти». Расследование покушения на главу второго по величине азербайджанского города взял под личный контроль президент Ильхам Алиев.
- Использованы фотографии:
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